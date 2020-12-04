Aston Villa, Jack Grealish için 100 milyon Euro istiyor

Telegraph'ın haberine göre, Aston Villa, Manchester City'nin kadrosuna katmak istediği Grealish'in bonservisini 100 milyon euro olarak belirledi. Eylül ayında Birmingham ekibiyle 5 yıllık yeni sözleşme imzalayan 25 yaşındaki yıldız, bu transferin gerçekleşmesi halinde kulüp tarihinin en pahalı satışı olacak.

Geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Manchester United da Grealish'i kadrosuna katmak istemiş ancak Aston Villa'nın 75 milyon euro talep etmesi üzerine bu transferden vazgeçmişti.

Bu sezon Aston Villa formasıyla 10 maça çıkan İngiliz yıldız, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

(Bein Sports)