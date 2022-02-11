Aston Villa ile bambaşka bir Coutinho

2018'de bonuslarla birlikte 160 milyon Euro karşılığında Liverpool'dan alınan ve Barcelona tarihinin en pahalı transferi olan Philippe Coutinho, bu süreçte Katalan devine beklenen katkıyı yapamamıştı. İspanya kariyerinde 106 maçta 26 gol atan, bu sezon ise 16 karşılaşmada sadece 2 kez fileleri havalandıran Coutinho, teknik direktör Xavi Hernandez'in planlarında kendisine yer bulamamıştı. Coutinho, İngiltere Premier Ligi ekibi Aston Villa'ya kiralanmasıyla hemen bambaşka bir oyuncuya dönüştü! Villa'nın, Leeds ile 3-3 berabere kaldığı mücadelede 1 gol ve 2 asistle oynayan 29 yaşındaki Brezilyalı yıldızın, şu ana kadar yeni takımı ile çıktığı 3 mücadelede 2 golünün yanı sıra 2 de asisti bulunuyor.