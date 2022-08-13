Aston Villa - Everton maç sonucu: 2-1

Premier Lig'in 2. haftasında Steven Gerrard yönetimindeki Aston Villa, Frank Lampard'ın ekibi Everton'ı konuk etti. Ligde ilk maçını kaybeden iki takımın mücadelesinde gülen taraf ev sahibi Aston Villa oldu.

Tecrübeli golcü Danny Ings, 31. dakikada Aston Villa'yı öne geçirdi ve ilk yarı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Maçta son dakikalara bu skorla girilirken, Arjantinli yıldız Emiliano Buendia 85'te skoru 2-0'a taşıyan golü attı. Lucas Digne'nin 87. dakikada kendi kalesine attığı gol Everton'ı puan için ümitlendirse de, Lampard'ın ekibine bu gol yetmedi. Karşılaşma Aston Villa'nın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Steven Gerrard ve öğrencileri 2. maçlar sonunda puanını 3'e çıkarırken, Everton 2. yenilgisini aldı.