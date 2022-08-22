Başakşehir'de görevini sürdüren Trabzonspor 'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ın da bu kiralık anlaşmada önemli bir pay sahibi olduğu öğrenildi. Ayrıca İstanbul ekibinin eski golcüsü Emmanuel Adebayor'un da Bertrand Traore'ye kulüp hakkında olumlu bilgiler verdiği belirtilmişti.

Galatasaray ilgileniyordu

Hücum hattına takviye için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın da Bertrand Traore'ye talip olduğu geçtiğimiz günlerde iddia edilmişti. Sarı kırmızılı ekibin, Aston Villa'nın gözden çıkardığı Bertnard Traore'ye yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret teklif ettiği belirtilmişti.

İlk açıklamaları

Aston Villa’da forma giyen Traore'yi İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkilileri karşıladı.

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Traore, Başakşehir tercihinin çok net bir tercih olduğunu vurgulayarak, "Bildiğiniz gibi beni isteyen çok kulüp vardı. Düşünmek için çok vakit oldu ama ben Başakşehir'e gelmek istedim. Kulübü iyi tanıyan insanlarla görüştüm. Daha önceden de tanıdığım bir kulüptü. Antrenörü tanıyordum, oyuncuları tanıyordum. Bunlar tercihimde etkili oldu" diye konuştu.

Başakşehir'de Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevini yürüten Eddie Newton'ın transferinde etkili olup olmamasının sorulması üzerine ise Traore, "Çok genç yaştan beri Eddie Newton'ı tanıyorum. Kulüple ilgili bana iyi şeylerden bahsetti. Adebayor ile de görüştüm ayrıca onu da eklemek istiyorum" dedi.

Bertrand Traore son olarak, hedeflerinin net olduğunu belirterek, "Verebileceğim en iyi katkıyı vermek istiyorum ve kulübe bu sene yardımcı olmak istiyorum. Birçok kulüpte farklı pozisyonlarda oynadım. Saha içinde en iyisini yapmayı deneyeceğim" açıklamasında bulundu.

Tribünden maçı izledi

Süper Lig'in 3. hafta maçında Başakşehir, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Mesut Özil, karşılaşmanın 80. dakikasında oyuna girerek Başakşehir formasıyla ilk maçına çıktı. İlk 3 maçında 7 puan toplayan Başakşehir, 6 gol atarken kalesinde gol görmedi. Bu maçı yeni transfer Traore de tribünden takip etti.