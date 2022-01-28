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Aston Villa, Arsenal'den Calum Chambers'i kadrosuna kattı

Aston Villa, Arsenal'in defans oyuncusu Calum Chambers ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

28 Ocak 2022, Cuma 12:26 Son Güncelleme:
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Aston Villa, Arsenal'den Calum Chambers'i kadrosuna kattı

Aston Villa 2019'da Arsenal kadrosuna katılan Calum Chambers'i transfer etiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Chambers, bu sezon Arsenal kadrosunda kadro rekabetinde başarılı olamadı ve tüm karşılaşmalarda sadece 5 maça çıktı.

Adı sık sık Roma ile anılan İngiliz oyuncu Ocak ayında yaptığı transferlerle gündem olan Aston Villa ile 2025 sonuna kadar sürecek sözleşmeye imza attı.

Chambers, Kuzey Londra'daki 7.5 yıllık görev süresi boyunca bir FA Kupası kazandı.



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