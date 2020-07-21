Aston Villa - Arsenal (CANLI İZLE)

Premier Lig'de heyecan 37. hafta maçlarıyla devam ediyor. 31 puanla 18. sırada yer alan ve küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Aston Villa, ligin orta sıralarında bulunan Arsenal'i konuk ediyor. Ateş hattından sıyrılmanın hesaplarını yapan Villa'nın kazanmaktan başka çaresi yok. Arsenal ise evinde 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Manchester City, Watford'ı deplasmanda 4-0 mağlup edince Villa'nın kümede kalma umutları arttı. Villa, sahadan 3 puanla ayrılması halinde son haftaya ateş hattının üzerinde girecek.

Villa Park'ta oynanan mücadele TSİ 22.15'te başladı. Chris Kavanagh'ın düdük çaldığı 90 dakika S Sport ekranlarından naklen yayınlanıyor. Kritik maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Aston Villa'da Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Trezeguet ile Samatta, mücadeleye ilk 11'de başladı. Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil ise Arsenal'in maç kadrosunda yer almıyor.

Aston Villa - Arsenal ilk 11'ler:

Aston Villa: Reina, Elmohamady, Konsa, Mings, Targett, McGinn, Luiz, Hourihane, Trezeguet, Samatta, Grealish

Arsenal: Martinez, Holding, Luiz, Kolasinac, Cedric, Ceballos, Torreira, Saka, Lacazette, Nketiah, Aubameyang