Aston Villa 24 yıl sonra en uzun seriyi egale edebilir

Aston Villa, yarın karşılaşacağı Brentford ile Premier Lig fikstüründe 24 yıllık berabere kalmama serisini eşitleyebilir.

Aston Villa Steven Gerrard'ın gelişinden bu yana yedi maçtan dört galibiyet alarak performansını yükseltti.

Puan durumunda üst sıralarda bulunan takımlardan en az bir maç eksiği bulunan Aston Villa, 18 maçta 10 mağlubiyet almasına rağmen hafta sonuna 12. sıradan girdi. Bununla birlikte, beraberlik eksikliği Aston Villa'ya fayda sağladı. Sezonun tek beraberliğini üçüncü haftada Brentford ile ters fikstürün 1-1 sona erdiği 28 Ağustos'ta aldı.

Premier Lig'de oynadığı son 15 maçından da beraberlik çıkmayan Aston Villa, Ocak-Mayıs 1998'den (16 maç) bu yana en uzun serisini yaşıyor.

Brentford, Aston Villa ile son yedi maçta şaşırtıcı bir şekilde yenilmedi ancak karşılaşma öncesi kadroda çok sayıda eksik olduğu göz önüne alındığında, Aston Villa galibiyete yakın taraf.