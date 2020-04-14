Astım hastalığının tedavisi yoktur. Semptomların hafifletilmesine yönelik olarak tedaviler uygulanır. Astım hastalığının kesin bir nedeni bilinmemek ile birlikte birçok faktör astım hastalığına neden olmuş olabilmektedir. Soğuk hava, polen, sigara, hayvan tüyü, toz, küf, bazı ilcalar, ağır stres, reflü gibi birçok neden astım hastalığının oluşmasına sebep olabilir.

Astıma Ne İyi Gelir?

Astımın semptomları; nefes darlığı, göğüs ağrısı, göğüs sıkışması, nefes verirken ıslık sesi ve hırıltı oluşması, öksürük ataklarıdır. Astıma iyi gelen her doğal çözüm astımın semptomlarını giderir veya hafifletir. Astıma iyi gelecek olan çok sayıda doğal çözüm bulunur.

Karanfil: 5 – 6 adet karanfili bir su bardağı kadar suyla kaynatılmalıdır. Kaynatılan karanfil süzülür ve bir bardağa alınır. Bardağa bir kaşık kadar bal eklenilir. Günde iki defa bu karışım tüketildiği takdirde astım için faydalı sonucalar elde edilebilir.

Zencefil: Zencefil bitkisinin insan sağlığı için çok fazla faydası bulunmaktadır. Astım tedavisinde de zencefil suyu kullanılmaktadır. Zencefilin suyu çıkartılır ve aynı miktarda nar suyu ile bal karıştırılır. Elde edilen bu karışım günde iki y da üç defa tüketildiği takdirde etkili olmaktadır. Bunun dışında bir çorba kaşığı kadar zencefil suyu, iki çorba kaşığı kadar kuru çemen otunun tohumu ve bir çorba kaşığı kadar bal ile karışım yapılmalıdır. Yapılan bu karışımın bir gece su içerisinde bekletilmesi ve bu suyun her sabah içilmesi ile akciğerler temizlenmektedir.

İncir: Astım iç evde kullanılabilecek doğal çözümlerden biri de incir tüketmektir. Geceden suda bekletilen birkaç tane kuru inciri sabahları aç karnına olacak şekilde tüketilmesi gerekmektedir. Bunun yanında incirin bekletildiği suyunda içilmesi astımın semptomlarını yatıştıracaktır.

Siyah çay: Siyah çayın içermiş olduğu kafein astımın semptomlarının giderilmesinde önemli rol oynar. Kafein akciğerlerdeki hava kanallarını temizler ve havanın akciğere giriş çıkışını kolaylaştırır. Özellikle kahve tüketmeyi sevmeyen astım hastaları için günde üç bardağı geçmeyecek kadar siyah çay tüketmesi önerilmektedir.

Kahve: Kahvenin içerisinde bulunan kafein, kahvenin düzenli şekilde tüketilmesiyle astım ataklarının düzenlenip, kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Anti-astım ilaçlarının 19.yyda ana içeriğini kafein oluşturmaktaydı. Kahvede kafeinin bulunduğu en güçlü olan doğal maddedir. Kahvenin gün içerisinde en fazla 3 fincan kadar tüketimi astım hastalığı için çok faydalıdır. Fakat astım hastası olan çocuklar için kahve tüketimi önerilmemektedir.

Bal: Astım hastalığı için en iyi gelen doğal besinlerden biri baldır. Sıcak su içerisinde eklenecek olan bir çay kaşığı bal gün içerisinde en az 2 y ada 3 kez tüketilmelidir. Bunun dışında bal aramasının solunması da akciğerler için olumlu etki sağlar. Alternatif bir yol olarak da yarım çay kaşığı kadar tarçın ve bir çay kaşığı kadar balın karıştırılması ile oluşan karışım, yatmadan öce tüketildiği takdirde faydalı olacaktır.

Soğan: Soğanın anti-bakteriyel özelliği bulunmaktadır. Anti-bakteriyel özellik hava yollarının temizlenmesinde önemli bir rol oynar. Bu sebeple soğan salatalar içerisinde çiğ olarak veya sebzeler ile pişmiş şekilde tüketilmelidir. Soğan tüketimi astım belirtilerinin hafiflemesini sağlayacaktır.

Kırmızı Biber: Acı kırmızıbiber gibi doğal besinler hava yollarının açılmasını sağlar. Uzmanların görüşlerine göre akciğer, boğaz ve ağızdaki sıvıları uyarır ve bu sıvılarda artış meydana gelir. Artan sıvılar astımda oluşan mukusun seyreltilmesini sağlarken, öksürüğün kesilmesini ve rahat nefes alınıp verilmesi sağlanır.

Diğer Besinler: Astıma iyi gelen diğer besinler ise; maydanoz, portakal suyu, nane, yoğurt, ılık süt, rezene tohumu, balıktır.

Astım Nasıl Geçer?

Astımın geçebilmesi için üç tedavi yöntemi bulunur. Bunlardan ilki astımın belirtilerinin giderilmesi, astıma neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması ve astım nöbeti sırasında doktor tarafından verilen ilaçları hemen kullanarak nöbeti önlemektir. Doktor tarafından verilen astım ilaçları doktorun tavsiyesine uygun şekilde ve düzenli olarak kullanılmalıdır.

Sigara dumanı gibi bütün astımı tetikleyici faktörlerden uzak durulmalıdır. Düzenli araklılarla doktor muayenesinden geçilmelidir. Astıma iyi gelecek olan doğal çözümleri doktora danışarak kullanılmalıdır.

Astımı Rahatlatmak ve Yenmek İçin Neler Yapılmalıdır?

Astımı rahatlatmak için uçucu birçok yağ kullanılabilir. Aromatik yağlar birçok hastalığın tedavisinde ve semptomların giderilip hastalığın rahatlatılmasında kullanılır.

Karanfil Yağı: Karanfil yağının spazm çözücü, iltihap giderici ve ağrı kesici etkileri bulunur. Bronşlarda oluşan iltihapların giderilmesi rahat nefes almayı sağlamak için astım hastasının göğüs bölgesine 6 damla karanfilyağı ve bir çay kaşığı kadar badem yağı sürülmelidir. Beş dakika kadar masaj yapıldıktan sonra kişi rahatlayacaktır.

Okaliptus Yağı: Tıkana solunum yolları temizliğinde oldukça etkili bir yağdır. Astımın rahatlatılmasını sağlar. 8 veya 10 damla kadar okaliptüs yağı, büyük bir kase içerisinde sıcak su içerisine damlatılır. Bir havlu ile hastanın başı kapatılır ve bu suyun buharının solunması sağlanır.

Lavanta Yağı: İçeriğindeki iltihap çözücü etki ile lavanta yağı kişinin astımının rahatlamasını sağlar. 8 ila 10 damla kadar lavanta yağı, büyük bir kase içerisindeki sıcak suya damlatılır. Hastanın başı havlu ile kapatılarak bu buharın solunması sağlanır.



