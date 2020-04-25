İnsan vücudu içerisindeki hava yollarının dış etkenlere karşı aşırı derecede duyarlı olmasıdır. Hava yolları içerisinde ve bu yolları döşemekte olan mukoza adlı zarda şişme meydana gelir. Bu şişme durumu, çoğu zaman hava akımının gerçekleşmesini engelleyerek solumada sıkıntı oluşturur. Bu durumlara astım nöbeti denmektedir.

Alerjik astım nedir?

Genellikle yaz aylarında ve bahar aylarında meydana gelir. Özellikle toplumda %20 ile %25'lik dilimine etki eden ve kadınlarda oldukça yaygın olan alerjik nezle semptomları tedavi edilmediği halde asıma neden olabilmektedir.

Alerjik reaksiyonlar; havada bulunan, alerjen adı verilen, küçük partiküllere karşı burnun vermiş olduğu anormal cevap sonucu gelişir. Bazı insanlarda oluşan bu partiküller akciğerde alerjik astım, gözde alerjik reaksiyonlara sebep olabilmektedir. Alerjik reaksiyonların meydana gelme sürecinde genetik yatkınlık ve çevresel faktörler ciddi derece önemli rol oynamaktadır.

Astım belirtileri nelerdir?

Astım rahatsızlığı, hava yolunun tıkanması ile ataklar halinde etkisini göstermektedir. Astım rahatsızlığının belirtileri genelde; nefes darlığı, öksürük, hırıltılı nefes alış verişi ve göğüste sıkışma şeklinde hissettirir.

Astım belirtileri gözlemlenen kişiye astım tanısı koyulmasında yardımcı olan özellikler; gece ya da sabaha karşı meydana çıkması, tekrarlayıcı olması, bazı alerjen uyarıcılara maruz kalınması ya da egzersiz sonrasında tetiklenmelerdir. Sayılmış olan bu belirtiler astım atakları arasında gözlenmez ve astım hastaları bu süreçte kendilerini iyi hissederler.

Astım tanısı, detaylandırılmış hasta öyküsü, solunum fonksiyon testleri ve muayene bulguları ile konulmaktadır. Genel olan astım belirtileri:

- Hırıltı şeklinde gerçekleşen solunum

- Öksürmek (kuru öksürük krizler halinde gerçekleşir ve gece vakti uykudan uyandırabilmektedir.)

- Soluma esnasında çıkan ıslık benzeri ses

- Göğüste sıkışma ve tıkanma hissi

- Nefes alıp vermede zorluk

Astım hastalığına sebep olan olası risk faktörleri nelerdir?

Astım hastalığında risk faktörleri çevresel faktörlere ve kişiye göre değişkenlik gösterebilmektedir. Astım hastalığı olası risk faktörleri şunlardır:

- Kalıtsal olarak astım hastalığının genler ile taşınması

- Bazı meslek grupları

- Henüz bebekken alerjen maddelere maruz kalmak

- 2 yaş sonrasında düzenli solunum yolları hastalıkları geçirmek

- Hamile iken annenin sigara tüketmesi (bebek için risk)

- Yaşam alanlarında sigara tüketilmesi

- Bebeğin yeterli beslenememesi sebebiyle düşük kiloda doğması

Bebeklerde gözlemlenen astım hastalığı belirtileri nelerdir?

Bebeklerde gözlemlenen astım hastalığının belirtilerinin bazıları yetişkinlerde gözlemlenen belirtilere benzemektedir. Fakat bebeklerin mevcut hava yolları yetişkinlere oranla daha küçüktür. Bu sebeple hassasiyet durumları daha fazladır. Bebeklerde gözlemlenen temel astım hastalığı belirtileri şunlardır:

- Solunum Güçlüğü: Hava yollarının daralması ile bebeklerin solunum yapmaları zorlaşmaktadır. Bebekler emeklerken ya da ağlarken bu durum oldukça belirgin bir hale gelir. Solunum kesilmesi süreci birkaç dakika ile birkaç saniye aralığında değişmektedir. Ciddi gerçekleşen bir astım hastalığı krizinde bu solunum durumu, sığ ve de hızlı bir solunuma sebep olabilmektedir.

- Hırıltı: Hırıltı şeklinde oluşan ses bebeğin her soluma yaptığı sırada çıkan, duyulması kolay bir ıslık sesidir. Hava yolunun daraldığını ve sadece bir miktar havanın geçebildiğini belirtir.

- Öksürük: Balgamlı bir öksürük ya da kuru öksürük şeklidir. Bu öksürük kronik bir şekilde seyreder. Gün içerisinde ara sıra varlığını göstermekte olan bu öksürük türü, gece daha belirgin birde etkisini gösterir.

- Göğüste Sıkışma: Akciğere giren havanın azalmasından dolayı, bebek daha fazla hava almak için fazladan çaba gösterir. Bu durum genel olarak göğüste sıkışma ile son bulur.

- Alerjik Döküntüler: Alın, yanaklar ve kafa derisi gibi bölgelerde kırmızı ve minik deri döküntüleri gözlemlenir.