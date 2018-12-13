İspanyol basınından AS'ın haberine göre La Liga ekiplerinden Malaga, Cenk Gönen'i takımdan gönderme kararı aldı.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra İspanya ekibi Malaga'nın yolunu tutan Cenk Gönen, geçtiğimiz sezonla birlikte bu yıl da forma şansı bulamayınca iyice gözden düştü.

AS'ın haberinde Malaga'nın elden çıkarmaya çalıştığı ismin transferi için ''En skandal imzalardan biri'' ifadesi kullanıldı.

Cenk Gönen'in sezon başında Eskişehirspor'a transferi için anlaşma sağlanmış fakat kulübün transfer cezası nedeniyle imza askıya alınmıştı. (Skorer)