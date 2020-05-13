Kan testi ölçümü ile beraber hemogram yani kan sayımı üzerinden AST değeri ortaya çıkarılmaktadır. Özellikle referans aralığının altında ya da üzerinde seyretmesi ile beraber belli başlı bazı hastalıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden erken teşhis ile beraber tedavi yöntemlerinin ele alınması büyük öneme sahiptir. Laboratuvarda gerçekleştirilen kanser testi ile beraber aminotransferaz değerinin miktarı ortaya çıkarılır. Meydana gelen belli başlı bazı hastalıklar için düşüklüğü yüksekliği üzerinden, sebep olan rahatsızlık adına tedavi yöntemleri Uzman doktor kontrolü altında ele alınır.

AST (Aminotransferaz) nedir? AST yüksekliği veya düşüklüğünün nedeni nedir?

Vücudun içerisinde meydana gelen farklı kimyasal reaksiyonlar konusunda enzimler önemli görev üstlenmektedir. Bu görevlerden birini alan AST, mutlaka belli bir değer kapsamında referans aralığı içerisinde yer almalıdır. Özellikle yüksekliği ve düşüklüğü noktasında farklı hastalıklardan bahsetmek mümkündür. AST değerinin yükselmesi ile beraber karaciğerde belli başlı bazı hastalıklardan bahsetmek mümkün. Karaciğere fazla yük binmesi ile beraber bazı toksin maddelere maruz kaldığına dair de bilgi verebilmektedir. Genel olarak ise aminotransferaz ast değerinin yüksek çıkması belli başlı bazı hastalıklar nedeniyle yaşanabilmektedir.

- Kronik hepatit,

- Siroz, (Karaciğerde meydana gelen yaralar ya da hasarlar)

- Bazı ameliyatlar,

- Karaciğer kanseri,

- Safra kanallarında meydana gelen tıkanma problemleri

Bu gibi nedenlerden dolayı aminotransferaz yani AST değerinde önemli oranda artış gerçekleşebilmektedir. Böyle zamanlarda laboratuvarda gerçekleştirilen kan testi ile beraber hemogram üzerinden kan sayımı hangi hastalığın sebep olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Böylece gerekli tahliller ile beraber teşhis üzerinden tedavi yöntemleri uzman doktorun kararına uygun şekilde gerçekleştirilir.

AST düşüklüğü ise yükselmesinin aksine sağlıklı bir vücudu temsil eder. Tabii yine de aşırı derecede düşük olması belli başlı bazı hastalıkların nedenleri olarak ortaya çıkabilmektedir.

- Diyaliz,

- Üre yüksekliği,

- Gebelik,

- Şeker koması,

- Böbrek hastalıkları,

- B6 vitamini eksikliğinden yaşanan sorunlar,

Bu gibi problemler söz konusu olduğunda aminotransferaz değerinin referans aralığına göre çok düşük olması anlamına gelmektedir. Bu doğrultuda öncelikle ilaç tedavisi ile beraber bazı operasyonel müdahale eder doktor kararında gerçekleşebilmektedir. Ancak genel olarak AST düşüklüğü herhangi bir hayati risk faktörü oluşturacak hastalığı temsil etmez. Bunun aksine aminotransferaz yüksekliği ise çok ciddi ölümcül hastalıklara işaret edebilmektedir.

AST normal değeri kaç olmalı?

AST değerleri doğumdan itibaren 3 yaşa kadar oldukça yüksek seyreder. Ancak daha sonra çocuklar ve yetişkinler adına belirlenmiş olan referans aralığına döner. Bu durum özellikle kadın ve erkeklerde cinsiyete bağlı olarak miktar açısından değişkenlik gösterebilmektedir.

- Sağlıklı bir erkek için yetişkin AST değeri, ‘10 ila 40 birim/ litre’ dolayında seyretmektedir,

- Sağlıklı bir kadın adına istek yetişkin AST değeri, ‘9 ila 32 birim/litre’ şeklinde öne çıkmaktadır,

Çocuklarda ise farklı yaş gruplarına bağlı olarak değişkenlik yaratabilmektedir. Yapılan kan testi ile beraber kan sayımı üzerinden sonuçlar çıkarılır. Bu sonuçlara bağlı olarak ele alınan değerler düşüklüğü ya da yüksekliğine bağlı olarak ne tür hastalıkla mücadele edildiğine dair bilgi verir. Bu doğrultuda düşüklüğünden ziyade yüksek çıkması ciddi hastalıklar ile karşı karşıya kalma durumunda ortaya çıkarmaktadır.

AST testleri kanda zarar görmüş dokudan salınan AST miktarını ölçme konusunda önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Bu miktar diğer ismi ile kısaltılmış SGOT olarak da bilinmektedir. Normalin çok üzerinde çıkması ile beraber ciddi hayati risk faktörlerine ortaya çıkarma noktasında bu değerler oldukça önemlidir. Erken teşhis ve tanı ile beraber gerekli tahlillerin yanı sıra AST testinin yapılması, sorunun ortaya çıkması için önemli bir katkı sağlar. Tabii tek başına yeterli olabilecek bir test değildir. Aynı zamanda bu test ile beraber belli başlı bazı tahlillerde uzman doktor kontrolü altında ele alınır. Daha sonra kesin olarak anlaşılan hastalık üzerine ne tür tedavi yöntemlerini uygulanacağına dair çözümler masaya yatırılır.