Performansı merakla beklenen Gustavo Assuncao, Kayserispor maçıyla birlikte formasına kavuşmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ikinci yarısında da olsa, Brezilyalı oyuncuya süre vermeyi planlıyor. Assuncao'nun, Kayseri karşılaşmasında Taylan'ın yerinde oynaması bekleniyor. Portekiz Ligi'nden büyük umutlarla transfer edilen ve sezon sonunda bonservisinin alınması planlanan 21 yaşındaki oyuncu, kas sakatlığı sebebiyle şu ana kadar forma şansı bulamadı. Takımla çalışmalara devam eden Assuncao'ya verilecek sürenin kademeli olarak artırılması düşünülüyor.

Babası için isyan etti

Bu arada genç oyuncu, dünyaca ünlü eski bir futbolcu olan babası Paulo Assuncao ile ilgili bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Irkçılıktan dert yanan genç oyuncu, "Babam Paulo Assuncao, Portekiz'e gitti ve sadece siyahi olduğu için aramaya maruz kaldı. Yıl 2021 ama ırkçılık hâlâ devam ediyor. Bugün babamın başına gelenler için çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi.