Assassin’s Creed serisi önemli yazarını kaybetti

İşte şimdi Assassin’s Creed oyun serisinin geleceği adına endişelenebiliriz. Serinin birçok oyununda etkisi olan önemli yazar Darby McDevitt, geçtiğimiz gün bir açıklamada bulundu. Yaptığı açıklamada; 10 yıllık sürenin sonunda Ubisoft Montréal stüdyosundan ayrıldığını dile getirdi. Sonuç olarak ise önemli seri iki tane büyük lorekeeper’ını kaybetmiş oldu.

Assassin’s Creed Valhalla, AC4: AC Revelations, Black Flag, Origins, Unity gibi birçok serinin oyununda yazarlık yapan McDevitt, Ubisoft stüdyosundan ayrılıyor. Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamayı şu şekilde duyurdu:

"Bugün Ubisoft stüdyosundaki son günüm! Harika insanlarla beraber 10 yıl çalıştıktan, inanılmaz karakterler ve bir dizi hikayeler yarattıktan, muhteşem hayranlarımızla iletişimimden sonra, yeni kararlar aldım.

Yıllar içerisinde çalışmalarımızın yayılmasını sağlayan ve destekleyen içerik üreticilerine ve bütün hayranlarımıza özel bir teşekkür ediyorum. İlginiz adına çok teşekkür ederiz! En derin hayranlıkla ve saygımla. Birçoğunuzu tanımak ömrüm boyunca süregelecek bir onurdu. "

Böylece Assassin’s Creed oyununun geleceği gündeme geldi.

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