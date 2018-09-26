Assassin’s Creed Odyssey’in lansman fragmanı yayınlandı!

Yeni fragman, Yunanistan’ın birçok antik bölgesini göstermenin yanı sıra oyunun devasa hikayesini de başarılı bir şekilde işliyor. Ayrıca düşman askerleri ve vahşi hayvanlara karşı verilen savaşa fragmanın ortalarında yer veriliyor. Ayrıca fragmanda Assassin’s Creed Odyssey‘e otoritelerden gelen övgülerden bazı alıntılar da gösteriliyor.





Assassin Creed Odyssey gelecek hafta Cuma günü 5 Ekim’de PS4, Xbox One ve PC için yayınlanacak. Oyunu PlayStation Store‘dan ön sipariş verenler Kör Kral görevine erişim kazanacaklar. Deluxe sürümü alanlar aşağıdaki bonus içerikleri elde edecekler:

Kronos Paketi (5 destansı zırh öğesi, 1 destansı silah, 1 destansı binek hayvan)

Alacakaranlık Habercisi Paketi (5 nadir zırh öğesi, 1 nadir silah)

Kaprikorn Deniz Paketi (1 gemi tasarımı, 1 mürettebat teması)

1 Geçici XP Takviyesi

1 Geçici Drahmi Takviyesi

Kaynak: Psoyun.com)



