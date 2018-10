Serinin son oyunu olan Assassin's Creed Odyssey'in çıkmasına çok az bir süre kaldı. Oyunun çıkışına az bir süre kala da oyunun inceleme puanları yayınlandı. Assassin's Creed Odyssey'in Metacritic üzerinde bulunan ortalama puanı 86 olarak belirlenmiş.

Assassin's Creed Odyssey'in inceleme puanları:

GamesRadar+ 100

Playstation Universe 95

SpazioGames 86

The Games Machine 84

VideoGamer 80

Gaming Age 100

We Got This Covered 100

Digital Chumps 98

PlayStation LifeStyle 95

Critical Hit 95

Gaming Nexus 95

IGN 92

XGN 92

USgamer 90

Twinfinite 90

GameSpace 90

DarkStation 90

TrueGaming 90

Gamers Heroes 90

Forbes 85

Game Informer 83

Video Gamer 80

Trusted Reviews 80

Game Spot 80

Assassin's Creed Odyssey; 5 Ekim'de PC, PS4 ve Xbox One platformlarına çıkış yapacak.

DHA