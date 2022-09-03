Assassin’s Creed Mirage geliyor! İşte çıkış tarihi

Ubisoft’un merakla beklenen yeni Assassin’s Creed oyunu doğrulandı. Bir süredir devam eden sızıntıların ardından, Assassin’s Creed Mirage 10 Eylül’de gerçekleştirecek Ubisoft Forward etkinliğinde duyurulacak.

Ubisoft’un son paylaşımı, yeni Assassin’s Creed Mirage’i ortaya koydu. Şirketin açıklamasına göre, yeni Assassin’s Creed yapımı 10 Eylül’deki Ubisoft Forward etkinliğinde duyurulacak. Fakat bir süredir ortaya çıkan sızıntılar, oyunun Valhalla’dan Basim’e odaklanacağını iddia etti.

Bir süre önce ortaya çıkan sızıntılar, Bağdat odaklı bu projenin bir Valhalla ek paketi olarak geliştirildiğini ortaya koydu. Fakat Ubisoft bu kararından vazgeçti ve oyunu bağımsız bir yapım haline geldi. Assassin’s Creed Mirage; diğer oyunlara kıyasla daha küçük bir haritaya ve daha fazla gizliliğe yer verecek.

Mirage’in 2007’de çıkış yapan ilk Assassin’s Creed’den ilham alacağı söyleniyor. İddiaya göre, Assassins Creed Mirage’ın haritası, birden fazla şehre sahip olacak şekilde küçültüldü. Ancak her bir şehrin ayrıntılı olarak büyüdüğüne ve parkurun oyunda yeniden önemli bir rol alacağına dikkat çekildi.

İlginç bir şekilde Ubisoft, seviye sistemini ve cinsiyet ve diyalog gibi RPG seçimlerini de kaldıracak. Kartal görüşü ve havadan çifte suikast de geri gelecek. Oynanış ise yeni animasyonlara sahip olan Valhalla’dan farklı olacak.

Ubisoft ayrıca Assassin’s Creed 1 remake’i ve Japonya’da geçecek Assassin’s Creed Infinity üzerinde çalışıyor olabilir. Remake’in Assassin’s Creed Mirage’dan birkaç ay sonra yayınlanacağı söylenirken, Inifinity hakkında detay bulunmuyor.

Kaynak: Shiftdelete