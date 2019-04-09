Assassin’s Creed: Ezio Collection'dan bekleneni elde edemeyen Ubisoft, Assassin's Creed III Remastered ile birlikte birçok yeni özelliği beraberinde getirdi. İlk olarak yalnızca grafik alanında geliştirmeler yapıldığı söylense de oyun içi dünya, iyileştirilmiş ışıklandırma ve oyun mekaniğinde çeşitli iyileştirmeler yapıldı.

Oyundaki craft sistemi daha önceden satın alarak elde edebileceğiniz silahları oluşturmamıza yarıyor. Bunun haricinde mini haritada çeşitli geliştirmeler yapılmış durumda.Görevlerde ki gizlilik ise arttırılmış. Yeni sürüm ile beraber gelen su yansımaları oyuna ayrı bir gerçeklik katıyor.

Görsel tarafında yapılan geliştirmeler den en dikkat çekeni ise ışıklandırma alanında gözüküyor. Renkler oldukça canlanmış ve doku geliştirmeleri yapılmış. Aynı zamanda derinlik efekti oldukça ilgi çekiyor. Assassin's Creed III Remastered'dan verimli performans almak adına yüksek donanımlı PC üzerinden oynamanız da fayda var.

DHA