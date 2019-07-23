Pak, 28 Temmuz Pazar günü yapılacak olan İspanya Superbike 1000 cc. yarışları için İspanya'ya gitti. Kendisine Kenan Sofuoğlu'nu rehber edinen Türkiye’nin en başarılı genç motor sporcularından Pak, 1000 cc. motorlarla yapılacak olan, Avrupa’nın en prestijli yarışlarına katılmak üzere, motor sporlarının beşiği İspanya'ya gitti. Pak yarışlar öncesi son antrenmanını ise Uşak’taki pistte yaptı.

2000 doğumlu olan ve 4.5 yaşında, motor tutkunluğunu babasından miras alan genç sporcu birçok madalya ve kupa kazandı. Avrupa Şampiyonluğu da bulunan sporcu 19 yaşında.

Şampiyona önce İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Pak, Türkiye’yi şampiyonada temsil edecek olmanın gururunu yaşadığını söyledi. Pak, "Bu yıl yapılan yarışların 1. ayağında 15., 2. ayağında 14. ve 3. ayak yarışını da 11. olarak bitirdim. Şimdi ise 4. ayak yarışına hazırlandık. Son hazırlıklarımız tamamlandı. Bu yıl Superbike 1000 cc kategorisinde çok ciddi bir yarış olacak. İnşallah elimizden geleni yapacağız, güzel bir sonuç almaya uğraşacağız. Benim için orada Türk Bayrağı'nı taşımak, dalgalandırmak, İstiklal Marşımızı okutmak, büyük bir gurur olacak" diye konuştu.

"Mutlaka kask taksınlar"

Pak ayrıca motor tutkunu gençlere de seslenerek hız tutuklarını yollarda değil pistlerde göstermelerini istedi. Pak, "Yollarda hız yapmak yerine piste gelsinler, bizlerle beraber kullansınlar. İlla trafikte süreceklerse koruyucu ekipmanlarını kullansınlar, kasklarını mutlaka taksınlar" ifadelerini kullandı.

Pak’ın antrenman esnasında sergilediği performans ise göz doldurdu. Motosiklet ile tek teker diye adlandırılan akrobatik hareketler de yapan Pak, pistte adeta rüzgarla yarıştı.

Öte yandan, Superbike World Championship süper yarış olarak da bilinen modifiye üretim motosikletler için bir motor sporu yol yarışları serisi olduğu belirtildi.

İHA