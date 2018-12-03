Aspor canlı izle | Aspor uydudan nasıl izlenir?
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları şifresiz olarak ASpor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu hafta Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe ile bir çok takımın mücadelesi Aspor'dan izlenebilecek. Bu nedenle ASpor frekans bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Aspor canlı izleme yöntemleri | Aspor uydudan nasıl izlenir? Sorusunun cevabı ve detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarın oynanancak maçlarla başlayacak. Bu hafta ayrıca Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir Türkiye Kupası 5. tur ilk maçlarına çıkacak. Bu maçların tamamı Aspor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Peki Aspor canlı izleme yöntemleri neler? Aspor uydudan nasıl izlenir? Aspor frekans bilgileri ve tüm detaylar fanatik.com.tr'de...
A Spor TV 2018 En Yeni Frekans Bilgileri
Türksat 4A uydusunda yer alan A Spor TV yayınının frekans bilgileri 17 Ocak 2018 tarihinde sitemize eklendi/güncellendi. Güncel frekans bilgileri yanı sıra, yayının uydu alıcılarınızda izleyebilmeniz için frekans bilgilerinin nasıl yüklendiği hakkında bilgi de aşağıda mevcut. İşte turkce.tvfrekansi.com'dan edindiğimiz bilgilere göre A Spor frekans bilgileri...
Uydu Adı : Türksat 4A
Frekans : 12054
Polarite : H (Yatay)
Sembol : 27500
FEC : 5/6
Kapsama Alanı : Doğu
Şifre : Şifresiz
Kalite : SD
Video PID : 1302
Audio PID : 1402
A Spor Uydu Alıcısında Nasıl İzlenir?
A Spor kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın. Uydu adı kısmında "Türksat 4A" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 12054 sayısını girin. Polarizasyon kısmında H (Yatay) seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz A Spor TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kupada 5. tur ilk maçlarının programı şöyle:
4 Aralık Salı
13.00 Sivas Belediyespor-Trabzonspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
14.45 Gençlerbirliği-Hatayspor (OSTİM)
14.45 Nazilli Belediyespor-Göztepe (Nazilli İlçe)
16.45 Antalyaspor-Darıca Gençlerbirliği (Antalya)
18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kahramanmaraşspor (Bahçeşehir Okulları)
20.30 Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok (Çaykur Didi)
5 Aralık Çarşamba:
13.00 Keçiörengücü-Galatasaray (Aktepe)
14.45 Ümraniyespor-1461 Trabzon (Ümraniye Belediye Şehir)
17.00 Boluspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Bolu Atatürk)
18.30 Altay-Kayserispor (İzmir Atatürk)
20.30 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
6 Aralık Perşembe:
13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-MKE Ankaragücü (Bodrum İlçe)
15.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor (Atatürk Olimpiyat)
A Spor Yayınını Alamayanlar İçin Alternatif Frekanslar
Bazı uydu alıcıların sahipleri, yukarıda yer alan frekans bilgilerini doğru girmelerine rağmen kanalı ekleyemiyorlar. Uydu alıcıların frekanslarından kaynaklı bir durum olabilir. Frekans değerlerini bir kaç değer azaltarak veya artırarak deneyebilirsiniz. Bu bir kesin çözüm değil, bir alternatiftir. A Spor TV yayını için bazı alternatif frekanslar şu şekildedir:
12051 H (Yatay) 27500 | 12052 H (Yatay) 27500 | 12053 H (Yatay) 27500 | 12055 H (Yatay) 27500 | 12056 H (Yatay) 27500 | 12057 H (Yatay) 27500
12051 H (Yatay) 27497 | 12051 H (Yatay) 27498 | 12051 H (Yatay) 27499 | 12051 H (Yatay) 27501 | 12051 H (Yatay) 27502 | 12051 H (Yatay) 27503
12052 H (Yatay) 27497 | 12052 H (Yatay) 27498 | 12052 H (Yatay) 27499 | 12052 H (Yatay) 27501 | 12052 H (Yatay) 27502 | 12052 H (Yatay) 27503
12053 H (Yatay) 27497 | 12053 H (Yatay) 27498 | 12053 H (Yatay) 27499 | 12053 H (Yatay) 27501 | 12053 H (Yatay) 27502 | 12053 H (Yatay) 27503
12054 H (Yatay) 27497 | 12054 H (Yatay) 27498 | 12054 H (Yatay) 27499 | 12054 H (Yatay) 27501 | 12054 H (Yatay) 27502 | 12054 H (Yatay) 27503
12055 H (Yatay) 27497 | 12055 H (Yatay) 27498 | 12055 H (Yatay) 27499 | 12055 H (Yatay) 27501 | 12055 H (Yatay) 27502 | 12055 H (Yatay) 27503
12056 H (Yatay) 27497 | 12056 H (Yatay) 27498 | 12056 H (Yatay) 27499 | 12056 H (Yatay) 27501 | 12056 H (Yatay) 27502 | 12056 H (Yatay) 27503
12057 H (Yatay) 27497 | 12057 H (Yatay) 27498 | 12057 H (Yatay) 27499 | 12057 H (Yatay) 27501 | 12057 H (Yatay) 27502 | 12057 H (Yatay) 27503