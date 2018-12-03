Aspor canlı izle | Aspor uydudan nasıl izlenir?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarın oynanancak maçlarla başlayacak. Bu hafta ayrıca Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir Türkiye Kupası 5. tur ilk maçlarına çıkacak. Bu maçların tamamı Aspor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Peki Aspor canlı izleme yöntemleri neler? Aspor uydudan nasıl izlenir? Aspor frekans bilgileri ve tüm detaylar fanatik.com.tr'de...

A Spor TV 2018 En Yeni Frekans Bilgileri

Türksat 4A uydusunda yer alan A Spor TV yayınının frekans bilgileri 17 Ocak 2018 tarihinde sitemize eklendi/güncellendi. Güncel frekans bilgileri yanı sıra, yayının uydu alıcılarınızda izleyebilmeniz için frekans bilgilerinin nasıl yüklendiği hakkında bilgi de aşağıda mevcut. İşte turkce.tvfrekansi.com'dan edindiğimiz bilgilere göre A Spor frekans bilgileri...

Uydu Adı : Türksat 4A

Frekans : 12054

Polarite : H (Yatay)

Sembol : 27500

FEC : 5/6

Kapsama Alanı : Doğu

Şifre : Şifresiz

Kalite : SD

Video PID : 1302

Audio PID : 1402

A Spor Uydu Alıcısında Nasıl İzlenir?

A Spor kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın. Uydu adı kısmında "Türksat 4A" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 12054 sayısını girin. Polarizasyon kısmında H (Yatay) seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz A Spor TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kupada 5. tur ilk maçlarının programı şöyle:

4 Aralık Salı

13.00 Sivas Belediyespor-Trabzonspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

14.45 Gençlerbirliği-Hatayspor (OSTİM)

14.45 Nazilli Belediyespor-Göztepe (Nazilli İlçe)

16.45 Antalyaspor-Darıca Gençlerbirliği (Antalya)

18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kahramanmaraşspor (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok (Çaykur Didi)

5 Aralık Çarşamba:

13.00 Keçiörengücü-Galatasaray (Aktepe)

14.45 Ümraniyespor-1461 Trabzon (Ümraniye Belediye Şehir)

17.00 Boluspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Bolu Atatürk)

18.30 Altay-Kayserispor (İzmir Atatürk)

20.30 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

6 Aralık Perşembe:

13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-MKE Ankaragücü (Bodrum İlçe)

15.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor (Atatürk Olimpiyat)

A Spor Yayınını Alamayanlar İçin Alternatif Frekanslar

Bazı uydu alıcıların sahipleri, yukarıda yer alan frekans bilgilerini doğru girmelerine rağmen kanalı ekleyemiyorlar. Uydu alıcıların frekanslarından kaynaklı bir durum olabilir. Frekans değerlerini bir kaç değer azaltarak veya artırarak deneyebilirsiniz. Bu bir kesin çözüm değil, bir alternatiftir. A Spor TV yayını için bazı alternatif frekanslar şu şekildedir:

12051 H (Yatay) 27500 | 12052 H (Yatay) 27500 | 12053 H (Yatay) 27500 | 12055 H (Yatay) 27500 | 12056 H (Yatay) 27500 | 12057 H (Yatay) 27500

12051 H (Yatay) 27497 | 12051 H (Yatay) 27498 | 12051 H (Yatay) 27499 | 12051 H (Yatay) 27501 | 12051 H (Yatay) 27502 | 12051 H (Yatay) 27503

12052 H (Yatay) 27497 | 12052 H (Yatay) 27498 | 12052 H (Yatay) 27499 | 12052 H (Yatay) 27501 | 12052 H (Yatay) 27502 | 12052 H (Yatay) 27503

12053 H (Yatay) 27497 | 12053 H (Yatay) 27498 | 12053 H (Yatay) 27499 | 12053 H (Yatay) 27501 | 12053 H (Yatay) 27502 | 12053 H (Yatay) 27503

12054 H (Yatay) 27497 | 12054 H (Yatay) 27498 | 12054 H (Yatay) 27499 | 12054 H (Yatay) 27501 | 12054 H (Yatay) 27502 | 12054 H (Yatay) 27503

12055 H (Yatay) 27497 | 12055 H (Yatay) 27498 | 12055 H (Yatay) 27499 | 12055 H (Yatay) 27501 | 12055 H (Yatay) 27502 | 12055 H (Yatay) 27503

12056 H (Yatay) 27497 | 12056 H (Yatay) 27498 | 12056 H (Yatay) 27499 | 12056 H (Yatay) 27501 | 12056 H (Yatay) 27502 | 12056 H (Yatay) 27503

12057 H (Yatay) 27497 | 12057 H (Yatay) 27498 | 12057 H (Yatay) 27499 | 12057 H (Yatay) 27501 | 12057 H (Yatay) 27502 | 12057 H (Yatay) 27503