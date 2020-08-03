Asperger sendromu ya da bozukluğu Otizmin bir kolu olarak öne çıkmaktadır. Özellikle çocukluk döneminde başlaması ile beraber hayat boyu sürebilecek bir durumdur. Genel olarak 4 ile 11 yaş arasında ortaya çıkması ile beraber, belli başlı bazı belirtiler üzerinde kendisini gösterir. İçine kapanıklık, tekrarlanan davranışlar ya da göz temasından kaçma gibi daha birçok farklı belirti söz konusudur.

Asperger sendromu nedir?

Asperger sendromu veya asperger bozukluğu, sosyal etkileşim ile yaşanan problemlerin yanında bazı tanımlamalar ile etkinlikler üzerinden bir otistik spektrum bozukluğudur. Özellikle dil ve bilişsel gelişim düzeyinde belirli yaş aralıklarında gerileme ortaya çıkar. Standart ölçüler içerisinde belli başlı bazı unsurlar ortaya çıksa dahi, Aynı zamanda atipik dil kullanımı ve motor sakarlık olarak bilinen bazı problemler de ortaya çıkabilir.

Asperger sendromu belirtileri nelerdir?

Asperger sendromu için doğru tanı konulabilmesi adına belirtiler büyük öneme sahiptir. Özellikle ortaya çıkan rahatsızlıklar ile beraber diğer otizm dallarına göre farklılık yaratmaktadır. Genel anlamı ile beraber farklı belirtiler üzerinden belli başlı bazı semt onlar yaşanır.

- Konuşma yetenekleri olmasına rağmen sohbeti sürdürme ya da başlatma gibi sorunlar yaşarlar.

- Rutin bir yaşamı severler ve değişiklikten hoşlanmazlar.

- Aşırı derecede içlerine kapanık bir yaşam sürdürürler.

- Tekdüze konuşmak ile beraber tekrarlayıcı davranışlarda bulunurlar.

- Karşısında konuşan kişinin esprisini anlamaz ya da ses tonunu idrak edemez.

- Göz kontağı kurmakta zorluk çekerler ve resmi bir konuşma dili kullanırlar.

- Bazı konularda aşırı ilgili olurlar ve detaycı davranırlar.

- Sevdiği konular olduğu zaman aşırı konuşma eğilimi gösterirler.

- Motor becerileri üzerinden öğrenme yetenekleri yaşıtlarına göre daha geç ortaya çıkar.

Bu gibi belirtilerin birkaç tanesi aynı anda görüldüğü zaman uzman bir doktora başvurulması gerekmektedir.

Asperger sendromu tedavisi nasıl yapılır?

Asperger sendromu için tek bir tedavi söz konusu değildir. Ancak aynı zamanda ele alınacak çeşitli tedavi yöntemleri sınırlı bir veri üzerinden gerçekleşir. İşlevselliği geliştirmek ve müdahale belirtilerini ortaya çıkarmak amacıyla tedavi yöntemleri ele alınır. Ana yöntem olarak tedavi konusunda davranışsal etkiler ön plana çıkarılır. Aynı zamanda zayıf iletişim becerileri güçlendirilir, takıntılar ele alınır ve rutinler ile sakarlıklar üzerine yoğunlaşır.

Tüm bu tedaviler uzman doktor kontrolü altında ele alınırken, aynı zamanda bazı eğitimler bağımsızlığını sosyal yaşam açısından ele almak için uygulanır. Diğer yandan anksiyete ve depresyon gibi etkilerine karşı ilaç tedavisi de yine doktor kontrolü altında sağlanır. Öğrenme ve konuşma terapisi ile beraber sosyal iletişim üzerinden etkin eğitim çözüm yöntemleri öne çıkarılır.

Asperger sendromu testi nasıl yapılır?

Asperger sendromu için yapılacak olan testler belirtiler üzerinden uzman doktor kontrolü eşliğinde gerçekleşmektedir. Hem fiziksel hem de psikolojik açıdan yapılan testler ışığı altında kesin tanı ortaya çıkarılır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen testler bir araya getirilmek suretiyle hastalığın aynı zamanda şiddeti anlaşılır. Böylece çocuğun ne gibi terapi yöntemleri ile beraber tedaviye ihtiyaç duyduğuna dair sonuç anlaşılır. Bu da daha etkin şekilde asperger sendromunun durdurulmasına yönelik çözüm yöntemi sağlamaktadır. Zira bu sendrom hayat boyunca sürer ve tamamen geçmez. Ancak ilerlemesi durdurulmak ile beraber, çocuğun sosyal iletişim ile hayata karışmasına imkan verilir.

Asperger sendromu tedavi edilmezse ne olur?

Asperger sendromu kişinin yaşamı boyunca sürecek ve değişik şiddetlerde hissedeceği bir hastalıktır. Ancak ele alınan birkaç farklı tedavi ve terapi yöntemi üzerinden eğitim ile beraber, bu hastalık durdurulur. Eğer zamanında müdahale ile beraber tedavi gerçekleşmezse eğer, o zaman hastalık her geçen zaman daha da ilerlemeye devam eder. Böylece sosyal İletişim bozukluğu, ciddi oranda gerileme, depresyon ve anksiyete, motor koordinasyon eksikliği ve algı sorunları gibi daha birçok durum yaşanabilir. Böyle bir durum ile karşı karşıya kalınmaması için belirtiler üzerinden teşhis ile tedavi gerçekleşmesi gerekir.