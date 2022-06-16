Serik ilçesi Belkıs mahallesinde gerçekleştirilen toplantıya Avrupa Konfederasyonu Genel Sekreteri Nikolay Mateev, Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, büyükler Avrupa şampiyonu eskrim milli sporcusu Nisa Nur Erbil ve Deniz Selin Ünlüdağ katıldı.

TARİHİ ANTİK TİYATRODA GÖSTERİ MAÇI

Antalya’da 17-22 tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Büyükler Eskrim Şampiyonasında 37 ülkeden 437 sporcu madalya için mücadele edecek. Turnuvaya Türkiye’den 12 erkek 12 kadın sporcu katılacak.

Toplantı öncesinde eskrim sporcuları tarafından tarihi aspendos anfi tiyatrosunda kurulan sahnede gösteri maçı yapıldı.

"37 ÜLKEDEN 437 SPORCU AĞIRLAYACAĞIZ"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı, Avrupa’nın en büyük organizasyonu olan Avrupa Eskrim Şampiyonasını düzenlemekten mutluluk duyduklarını söyledi. Sabah saatlerinde ev sahipliğini yaptıkları Avrupa Eskrim Konfederasyonu Genel Kurulunun ve alınan kararların Eskrim Ailesine hayırlı olmasını dileyen Atalı, “17 - 22 Haziran tarihleri arasında, Antalya Spor Salonunda gerçekleştireceğimiz Avrupa Büyükler Eskrim Şampiyonası kapsamında 37 ülkeden, 437 sporcuyu ağırlayacağız. Uluslararası delegasyon ve basın mensuplarıyla birlikte bin kişi üzerinde misafire ev sahipliği yapacağız. Milli takım olarak 12 kadın, 12 erkek sporcumuz ve 6 takım ile madalya mücadeleleri vereceğiz” dedi.

"ESKRİM FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI EN BÜYÜK ÖNCELİKLERİMİZDEN BİRİDİR"

Türkiye olarak son yıllarda uluslararası müsabakalarda yükselen bir sportif başarı grafiği olduğunu aktaran Atalı, “Geçtiğimiz aylarda ev sahipliğini yaptığımız Eskrim Dünya Kupası’nın ardından, Avrupa Şampiyonası ile bu grafiği organizasyon anlamında da uluslararası arenada yukarılara taşıyarak, Eskrim farkındalığının ülkemizde arttırılması en büyük önceliklerimizden biridir. Bununla birlikte, bu organizasyona Antalya’da ev sahipliği yapıyor olmamız da bizler için ayrı bir mutluluk kaynağıdır. Antalya, güzel ülkemizin en değerli şehirlerinden biri, turizmin başkentidir. Kıymetli kafilelerimiz için gezilecek, görülecek çok değerli doğal güzelliklere ve tarihi, kültürel değerlere sahiptir” diye konuştu.

Ev sahibi olarak tüm katılımcıların keyifli vakit geçirip evlerine döneceği bir organizasyonu gerçekleştirmek için büyük hazırlıkları tamamladıklarına değinen Atalı, “Bu vesileyle, desteklerinden ötürü Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ederim. Ayrıca ülkemizde bu şampiyonanın başarılı olması için bizlerle iş birliklerini esirgemeyen Uluslararası Eskrim Federasyonu ve Avrupa Eskrim Konfederasyonuna ve bu süreçte yanımızda olan EFC Genel Sekreteri Jacek Slupsk’a teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Avrupa Konfederasyonu Genel Sekreteri Nikolay Mateev de Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu, organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yaptığını aktardı.

Yarın başlayacak turnuva 22 Haziran’da sona erecek.

DHA