Aso yapılan kan tahlilleri üzerinde görülen bir değer olarak öne çıkıyor. Özellikle belli başlı bazı mikroplara karşı vücudun ürettiği en önemli antikorlar arasında yer almaktadır. Farklı sebeplerden dolayı referans aralığı olarak standart değer eşliğinde düşüklüğü ya da yüksekliği söz konusu olabilmektedir. Bu tür durumlarda ele alınan kan testi ile beraber hemogram yani kan sayımı üzerinden laboratuvar testleri kapsamında sonuç ortaya çıkar. Böylece uzman doktor kontrolünde tedavi yöntemleri el alınır.

ASO (Antistreptolizin) nedir? ASO yüksekliği veya düşüklüğü ne demek?

Antistreptolizin O ifadesini kısaltılmışı olarak ASO, bakterilerin salgıladığı streptolizin toksinin insan vücudunda varlık olmadığını tespit etmek için yapılan bir test olarak öne çıkmaktadır. Özellikle uzun süre havada kalan ve hapşırık ile enfekte olabilen bu toksinler için, salgılanmış olan streptolizinin vücuda girip girmediğini anlamak adına bu yöntem ele alınmaktadır. Özellikle akut hastalık döneminde ASO diğeri çok fazla yükselmesi bile, iyileşme döneminde yükselme durumu yaşanabilmektedir.

Bu doğrultuda Aso yüksekliği ve düşüklüğü açısından ele alındığı zaman, farklı sebeplerden dolayı meydana geldiğini dile getirmek mümkün. Özellikle belli bir referans aralığı nin yer aldığı Aso değeri konusunda yükseklik açısından belli başlı bazı hastalıklardan bahsetmek mümkün. Böyle durumlarda hemolitik streptokok özelinden enfeksiyon geçirdiğini anlatan bir durum olarak öne çıkmaktadır. Özellikle bazı karaciğer hastalıkları için yükselme durumu ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Bu doğrultuda belli başlı bazı belirtiler asa yüksekliğini ortaya çıkarabilmektedir.

- Yüksek ateş,

- Baş ağrısı,

- Cilt üzerinde kızarıklık, şişlik ve döküntü,

- Yutkunma esnasında boğaz ağrısı,

- Boğaz yanması,

- Bademcik iltihabı,

- Mide ağrısı,

- Kusma ile bulantı,

- Halsizlik,

- İştahsızlık,

Özellikle Aso yüksekliği söz konusu olduğunda böbrek yetmezliği, kalp hastalıkları, böbrek iltihabı ve kalp zarı iltihabı gibi birçok farklı problem ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Böyle durumlarda yapılan kan testi ile beraber ortaya çıkarılan sonuçlar üzerinden doktor kontrolü altında gerekli tedaviler ele alınmaktadır.

ASO yüksekliğinin aksine düşük seyretmesi kişinin sağlıklı olduğunu anlatan bir durumdur. Kişide hemolitik streptokok gibi bir hastalığın bulunuduğunu anlatan bir değer olarak öne çıkmaktadır. Özellikle yükseklik üzerinden meydana gelen hastalıklar Aso düşüklüğü kapsamında ortaya çıkmaz. Böyle durumlarda referans değer aralığını yakın bir noktada olduğunu dile getirmek mümkün. Ancak yine de aşırı düşük durumlarda mutlaka yapılan Kan testi ile beraber ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda, gerekli tedavi yöntemleri uzman doktor tarafından öne çıkarılmaktadır.

ASO normal değeri kaç olmalı?

Vücuda giriş yaptığı andan itibaren streptokok 3 hafta boyunca herhangi bir belirti göstermez. Genel olarak ele alınan kan testi ile beraber hemogramı yani kan sayımı üzerinden sağlıklı insanda olması gereken belirli bir değer bulunmaktadır. Bu değer yetişkinlerde ve çocuklarda değişkenlik gösterebilmektedir.

Öncelik olarak yetişkin bir insanda aso normal referans aralığı ele alındığı zaman < 200 IU/ml şeklinde öne çıkmaktadır. Çocuklarda ise yaşa göre her ne kadar farklılık gösterse dahi, genel olarak sağlıklı bir çocuk için değer aralığı < 150 IU/ML olarak değerlendirilir. Genel olarak 1 ila 3 hafta içerisinde hemolitik streptokok belirti göstermeye başlar. Bu belirtiler ile beraber yaşanan problemler neticesinde kan testi üzerinden sonuçlar çıkarılır ve buna uygun şekilde tedavi yöntemleri ele alınır.

Özellikle yüksek oranda yani referans aralığı üzerine çıkması ile beraber, sağlığı ciddi oranda tehdit edecek risk faktörleri meydana gelebilmektedir. Bu risk faktörlerini bertaraf edebilmek için ise ele alınması gereken belli başlı bazı tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Yöntemler uzman doktor kontrolü altında aşamalı olarak gerçekleştirilir. Böylece bakterinin meydana getirdiği sorunlar karşısında gerekli önlemler erken tanı ve teşhis ile beraber tahliller üzerinden ele alınabilmektedir. Öncelikle yapılan ilaç tedavisinin yanı sıra ihtiyaç olduğu takdirde uzman doktoru kararına göre cerrahi müdahalede gerçekleşebilmektedir.



