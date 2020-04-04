Futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan, Pelin Kaya’nın YouTube’daki programında lüks bir giyim mağazasını andıran gardırobunu tanıttı. Görüntülerde Aslıhan Doğan Turan’ın toplam değeri 1 milyon TL’yi bulan 10 adet Hermes Birkin çantası, 500 bin TL’lik stiletto ve spor ayakkabıları, küçük bir servet değerindeki kıyafetleri dikkat çekti. İşte röportajdan detaylar...

*Küçük bir Hermes Birkin çantanın peşine düşmüştüm. Bu arada diğerlerini de beğenip aldım, bir anda 10 tane oldu.

*Kardeşimin boyadığı vintage kıyafet ve çantalarım favorim.

* Kıyafet odama sığmayan değerli parçaların bir kısmı annemde, diğerleri ise bavullarda.

* Çok tayt alırım, üstüne Arda’nın sweat-shirt’lerini giyiyorum.

* İkinci oğlumuza 6 aylık hamileyim. Bir anda siyahları bırakıp daha renkli giyinmeye başladım.

*Gardırobumda hiç giymediğim elbiseler var. Yeni aldığım pembe mini elbisemi de doğumdan sonra giyeceğim.

*Fazla kıyafetleri ihtiyacı olanlara yolluyorum.

*Ayakkabı konusunda Arda ile yarışamam. Onun giyinme odası benden büyük. Eve sığamıyor. Özel dizayn edilmiş aksesuar dolabı var.

(Posta)