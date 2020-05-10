Aslıhan Doğan Turan: Üçüncü çocuk için de çok beklemeyiz

16 aylık Hamza Arda adında bir oğlu olan, ikinci oğlunu da kucağına almaya hazırlanan Aslıhan Doğan Turan, "Anne olmak hayattaki en büyük hayalimdi. Beni, ben yapan şey oldu. Kalabalık aileleri seviyoruz eşim Arda'yla (Turan). Üçüncü çocuk için de çok beklemeyiz" dedi.

Günaydın'dan Merve Yurtyapan'ın sorularını yanıtlayan Aslıhan Doğan Turan oğlunun doğumundan hamilelik sürecinde yaşadıklarına, eşiyle olan aşklarından aile hayatlarına kadar her şeyi anlattı.. İşte Aslıhan Doğan Turan'ın açıklamalarından satır başları:

Anne olmak sizi nasıl değiştirdi?

Anne olmak benim bu hayattaki en büyük hayalimdi. İnsanın hayalini gerçekleştirdiğinde hissettiği o mutluluğu her geçen gün daha da fazlasıyla yaşıyorum. Özel bir şey anne olmak. Her şeyden güzel. Merhamet, fedakarlık ve sorumluluk duygularımı çok artırdı. Beni ben yapan şey oldu.

Hamza Arda'yı kucağınıza ilk aldığınızda neler hissettiniz?

Anne olacağım günün hayalini çok kurdum. Hep o günü bekledim. O an yaşadıklarımı kelimelerle ifade edebilsem inanın ederdim ama tarifi yokmuş. Ben bütün duygularımı o mutluluk gözyaşına sığdırdım.

İkinci bebeğinize 7 aylık hamilesiniz. Nasıl bir hamilelik süreci geçirdiniz?

İki hamileliğimi de çok şükür sağlıklı, mutlu ve güzel geçirdim. Bu bebeğimde içinde bulunduğumuz süreçten dolayı bazı endişelerim oldu fakat onları da zaman içerisinde aştığımı düşünüyorum. Kaygıdan uzak yaşamaya özen gösteriyorum. Çünkü ne Hamza'ya, ne de kardeşine negatif herhangi bir şey hissettirmek istemiyorum. Umarım ülke olarak bugünleri bir an önce atlatır, eski günlerimize dönebiliriz.

'Küçük bir takım gibiyiz yeni oyuncumuz da yolda'

Hamilelik haberinizi eşinize nasıl verdiniz?

Eşim deplasmandaydı. Dönmesini bekledim ama o süre hiç geçmiyor gibi geldi. Dayanamayacak gibi oldum ama dayandım. Söylediğim an direkt gözleri doldu.

Eşiniz Arda Turan nasıl bir baba oldu?

Çok iyi bir baba oldu ama lafın gelişi değil bu söylediğim. Son derece düşkün oğluna. Her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz, beraber büyüyoruz ailecek. İkimiz de ayrı ayrı hassasiyet ve özveri içindeyiz. İşbirliği yapıyoruz. Ebeveyn olmak bunu gerektiriyor. Evin içinde küçük bir takım gibiyiz. Allah izin verirse yeni oyuncumuz da yolda, geliyor.

Çok çocuk istediğinizi hep dile getiriyorsunuz. Peki üçüncü çocuk için de çok beklemeyecek misiniz?

Kısmet. Allah bilir tabii ki ama tercihen çok beklemeyiz gibi duruyor.

Yedi ayda kaç kilo aldınız, nasıl besleniyorsunuz?

6 kilo aldım. Protein ve sebze ağırlıklı besleniyorum. Özellikle karantina döneminde karbonhidrattan uzağım çünkü istediğim şekilde spor yapamıyorum. Ama canım istediğinde kendimi durdurmuyorum. Bu benim yapımda yok, bir şeyi istediğim zaman mutlaka yaparım.