Aslıhan Doğan Turan ile eşi Arda Turan geçtiğimiz gün Levent Kanyon’daydı. Usla Restaurant’ta arkadaşlarının doğum günü partisine gittiler.

Aslıhan katıldığı bir TV programında da evliliğe dair şunları söyledi:

AŞK TUTKU VE KAVGA

"Aşk ve tutku olduğu sürece kimyanın bozulmadığını düşünüyorum. Biz kavga da ederiz, bu kimyayı koruyan faktörlerden biridir. "Kavga etmediklerini söyleyen çiftleri pek inandırıcı bulmuyorum."

Aslıhan Doğan Turan ve Arda Turan'ın iki oğlu var.