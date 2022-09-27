Aslıhan Doğan Turan: Kavga etmediklerini söyleyen çiftleri inandırıcı bulmuyorum
Geçtiğimiz günlerde bir TV programına katılan ve samimi açıklamalarda bulunan Aslıhan Doğan Turan, evlilikte kavganın önemli olduğunu söyledi. Ünlü isim hiç kavga etmediklerini söyleyen çiftlere inanmadığını da belirtti.
Aslıhan Doğan Turan ile eşi Arda Turan geçtiğimiz gün Levent Kanyon’daydı. Usla Restaurant’ta arkadaşlarının doğum günü partisine gittiler.
Aslıhan katıldığı bir TV programında da evliliğe dair şunları söyledi:
AŞK TUTKU VE KAVGA
"Aşk ve tutku olduğu sürece kimyanın bozulmadığını düşünüyorum. Biz kavga da ederiz, bu kimyayı koruyan faktörlerden biridir. "Kavga etmediklerini söyleyen çiftleri pek inandırıcı bulmuyorum."
Aslıhan Doğan Turan ve Arda Turan'ın iki oğlu var.