Aslıhan Doğan Turan: Gerekirse doğuma tek başıma giderim!

"6,5 aya yaklaştı hamileliğim 4,5 kilo aldım. Bugünlerden önce hep spor yapıyordum. Karantina başlayınca ev hareketleriyle devam etmek zorunda kaldım.Hamza'da nasıl 8 kilo aldıysam bunu da öyle bitiririm gibi geliyor. Ben dikkat ediyorum ama özel bir menüm yok."

'BAKIMLIYIM'

"Ojelerimi kendim sürüyorum. Saçlarım düz olduğu için yıkayıp çıktığımda fönlü gibi oluyor. Karantinada bakım konusunda zorlanmıyorum."

'HAMZA İLE VAKİT GEÇİRİYORUM'

"Bu süreçte Hamza ile bol bol vakit geçiriyorum. Dışarı çıkamadığımız için kendi bahçemizde zaman geçiriyoruz. Geçen gün beraber pizza yaptık. O bizi güldürüyor, biz onu... Çok eğlenceli bir çocuk."

'ARDA İLE KAVGA ETMEDİK'

"Karantinada 20. günümüz. Arda ile hiç kavga etmedik. Bu aralar yardım işlerine çok konsantre. Arda yardım işlerinin gizli kalmasından taraftar ama bu kez farkındalık yaratmak için böyle bir paylaşım yaptı. Çok zor durumda olan insanlar var. Allah bir an önce şifa versin."

'EVLİLİĞİM ÇOK GÜZEL'

"Ben hiçbir evlilik 4x4'lük değil demiştim. Sanki kendi evliliğim 4x4'lük değilmiş gibi manşetler atıldı. Çok şükür benim güzel bir evliliğim var."

'YEMEĞİ BAŞ BAŞA YİYORUZ'

"Akşamları yemeğimizi hep baş başa yiyoruz. Arda bana hep yardımcı oluyor. Bu günlerde biraz mutfağa da girdim. Yeni şeyler denemeye başladım."

'SUNUCULUK TEKLİFİ ALMADIM'

"Diksiyonumun düzgün olduğuyla ilgili çok yorum geldi ama herhangi bir yerden teklif almadım. Çok teşekkür ediyorum, güzel yorumlara... Sunuculuk falan gündemimde değil."

'ÖNEMLİ OLAN DOĞUMUM'

"Karantina bitince şunu yaparız diye bir şey hiç düşünmedik. Doğumum var, benim kafam ona takılıyor. Kontrollerim var, ihmal edemem. Sürekli hastaneye girip çıkma durumum olacak. Benim önceliğim Hamza'yı, ailemi ve kendimi korumak. İnanın 'bu süreç bitsin şunu yapalım, bunu yapalım' diye bir şey konuşmadık. Sürecin ne kadar süreceğini ve nasıl devam edeceğini bilmiyoruz."

'EN SON DÜŞÜNECEĞİM TEK ŞEY ESTETİK'

"Hamileyim. Kendimi yüzde yüz doğallığa bırakmış durumdayım. Hamileyken böyle bir risk asla almam. Ben günlük rutin bakımlarımı yapıyorum. Bazı resimlerde dudaklarım olduğundan daha kalın çıkıyor. Konuşabilirler, beğenmeyebilirler... Bugünlerde düşüneceğim en son şey herhalde estetikçiye gitmektir."

'GEREKİRSE DOĞUMA TEK BAŞIMA GİDERİM'

"Doğumdaki koşulları hiçbirimiz bilmiyoruz. Arda inşallah yanımda olur. Benim gönlümden geçen çekirdek ailemin yanımda olması. Bu süreç bu şekilde devam ederse kimsenin sağlığını riske atmaya gerek yok. Gerekirse kendi başıma girer, ikinci çocuğumu sağlıklı bir şekilde kucağıma alırım."

'ULTRASON GÖRÜNTÜSÜNÜ GÖRÜNCE GÖZLERİM DOLUYOR'

"Geçen hafta kontrole gittim. Maskemi takarak, eldivenimi takarak hastaneye gittim. Kontrolümü yaptırdım, testimi yaptırdım döndüm. Hamza'da ne hissettiysem bunda da hissediyorum. Çok farklı bir duygu, çok değişik bir his. Bambaşka bir duygu. Allah isteyen herkese nasip etsin. Ultrason görüntüsünü her gördüğümde gözlerim doluyor."

'FATİH TERİM İÇİN ÇOK ÜZÜLDÜK'

"Fatih Terim'e koronavirüs tanısı konulduğunda çok üzüldük. Kızları da çok üzülmüştür eminim. allah bir daha yaşatmasın. Ben virüsten çok korkuyorum."