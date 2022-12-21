Aslıhan Doğan Turan: Evlilik aşkımızı öldürmedi

Aslıhan Doğan Turan, 2018 yılında Arda Turan ile nikâh masasına oturmuş, oğulları Hamza Arda’yı aynı yıl, Asil Aslan’ı 2020’de dünyaya getirmişti. a Para’daki 'Yıldızlı Sohbet’e katılan sosyetik güzel, Arda’yı ve ilişkilerini anlattı.

'AYRILIK İYİ GELDİ'

"Flört döneminde ayrı kaldığımız zamanlar, birbirimizin kıymetini daha iyi anladık. İyi geldi ve bizi evliliğe götürdü. Çocuklar bizi olumsuz etkilemedi. Evlilik aşkımızı öldürmedi.

'ARADA KAVGA ŞART'

Evlilikte çok sakinlik bana göre iyi değil. Ara sıra kavga olması lazım, tutkudur bu, tadı tuzudur. Stabil, aşırı dingin ilişkilere inanmıyorum. Arda da ben de kıskancız. Onun sinir olacağı fotoğrafı sosyal medyada paylaşmam.

'ARDA TRİP ATAR, KÜSER'

Arda beklemediğim anlarda romantik sürprizler yapar. Dışarıdan sert görünür ama çocuk gibidir. Trip atar, küser, inatlaşır. Fazlasıyla merhametli, iyi kalpli ve bonkördür."

FEDAKAR BABA

Öte yandan Aslıhan Doğan Turan, "Hamza Arda ve Asil Aslan ile evliliğimizi çok daha güzel bir noktaya taşıdık. Arda fedakâr bir babadır. Çocuklarımıza karşı sevgi dolu. Ailesi için her şeyi yapar" açıklamasını yaptı.