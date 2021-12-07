Aslıhan Doğan, 36. yaşını kutladı

2019 yılında Arda Turan ile nikah masasına oturan Aslıhan Doğan, önceki gün 36 yaşına bastı.

Çiftin villalarında düzenlediği doğum günü partisinde, ikiliyi aileleri ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

Davetliler arasında olan Mustafa Ceceli de gecede sevilen şarkılarını seslendirdi.

Siyah temalı doğum günü kutlamasında davetliler siyah renkli kıyafetler giyerken Doğan da gecede gri detaylı mini bir elbise giymeyi tercih etti.

"GÜNÜMÜZDE EVLİLİKLER ZOR"

Ünlü futbolcu, geçtiğimiz günlerden eşinin YouTube'da yayınlanan programına konuk olmuştu.

Doğan, "Günümüzde evlilikler zor. İnsanlar en ufak olayda hemen boşanıyorlar, biz de arada bir tartışıyoruz. Bence bu küçük kavgalar, ilişkiyi dinamik tutuyor" şeklinde konuşmuştu.

"SAYGILI VE HOŞGÖRÜLÜYÜZ"

Turan ise konuyla ilgili, "Bizim şansımız; eğlenceli bir çift olmamız. Birbirimize hala aşığız. Saygılı ve hoşgörülüyüz. Kalabalık aile yaşamını seviyoruz" demişti.

Kaynak: NTV