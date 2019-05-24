Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Golf Şampiyonası başlıyor

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası yarın Samsun’da başlayacak.

TGF’den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 8. kez düzenlenecek organizasyon Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübünde yapılacak.

Şampiyonaya 18 yaş altından toplam 60 sporcu katılacak.

Organizasyon 26 Mayıs Pazar günü sona erecek.

AA