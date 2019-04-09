Aslantepe’nin kralı Galatasaray

Ligde Türk Telekom Stadı'ndaki yenilmezlik serisini 33 maça çıkaran Galatasaray, bu periyotta 28 galibiyet-5 beraberlik elde etti.

09 Nisan 2019, Salı 08:43 Son Güncelleme:
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Aslantepe’nin kralı Galatasaray

11 galibiyet- 4 beraberlikle ligin iç sahada en başarılı takımı olan sarı-kırmızılılar, son 7 haftada Aslantepe'de sırasıyla Kayseri, Beşiktaş ve Başakşehir'i konuk edecek.

(Sabah)

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