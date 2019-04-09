Aslantepe’nin kralı Galatasaray

11 galibiyet- 4 beraberlikle ligin iç sahada en başarılı takımı olan sarı-kırmızılılar, son 7 haftada Aslantepe'de sırasıyla Kayseri, Beşiktaş ve Başakşehir'i konuk edecek.
(Sabah)
11 galibiyet- 4 beraberlikle ligin iç sahada en başarılı takımı olan sarı-kırmızılılar, son 7 haftada Aslantepe'de sırasıyla Kayseri, Beşiktaş ve Başakşehir'i konuk edecek.
(Sabah)
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