Galatasaray’ın geçen yıl kazandığı 21. şampiyonluğun şifresi, hiç şüphesiz ki Aslantepe’deki müthiş başarısı...

Evinde çıktığı 17 lig maçında 16 galibiyet, 1 beraberlik alan ve sadece 2 puan yitiren Sarı-Kırmızlılar, bu sezon ise tam tersi bir görüntü çiziyor. Taraftarı önündeki son 4 lig mücadelesinden de beraberlikle ayrılan Galatasaray; Fenerbahçe, Konya ve son olarak Rize maçlarında öne geçmesine rağmen son dakikalarda yediği gollerle 1 puana razı oldu.

Maçların son 30 dakikalık bölümlerinde ciddi düşüş yaşayan Galatasaray’da bunun pek çok sebebi var. İlk etapta akıllara kondisyon anlamındaki yetersizlik veya fizikseldayanıklılık çalışmalarının doğru yapılmadığı görüşü gelebilir. Ancak esas nedenler çok daha başka. Bunları madde madde açıklamak gerekirse...

Fiziksel düşüşün nedenleri...

■ Oyuncular kendilerine iyi bakmıyor. Yoğun maç trafiğine iyi hazırlanmıyor.

■ Takımın yaş ortalaması oldukça yüksek.

■ 3 kulvarda maça çıkılıyor. Dar kadro yorgun düşüyor.

■ Sakat ve cezalıların çokluğunda mecburen hep aynı isimler oynuyor.

■ Fatih Terim’in kenarda olmaması ve üst üste yapılan hakem hataları, takımın konsantrasyonunu bozdu.

Metin Karabaş

Mini yorum (Hakan Can)

Tek sorun kondisyon değil

Galatasaray’ın kondisyonunun çok kötü olduğu tartışmasız bir gerçek. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi’nde kat ettiği koşu mesafesi, bunu belgeliyor. Ancak iç sahada oynanan son 3 maçtaki 6 puan kaybı; sadece kondisyon ile açıklanamaz. 3 maçta da maçın kaderine etki edecek hakem hataları oldu. Ancak Fenerbahçe karşılaşmasından sonra kulübe ve sporcuların hataları, hakem hatalarından daha masum değildi. Galatasaray haftalardır Ndiaye, Donk, Rodrigues (son maç hariç), Fatih Terim ve Hasan Şaş’tan yoksun oynuyor. Ve yönetim ile taraftar tarafından bu aktörlerin hepsi mağdurmuş gibi anlatılıyor! Devre arasında minimum 1 kaliteli santrfor, doğru bir kuvvetdayanıklılık çalışması Galatasaray’ı şampiyonluk ortağı yapar. Dayanıklılık ve devamlılık artmazsa, bu sezoni için şimdiden geçmiş olsun diyebiliriz.