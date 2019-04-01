Sportif A.Ş.’yi ilk kez kara geçirmesine rağmen mali kongrede idari açıdan ibra edilmeyen Başkan Mustafa Cengiz, tüm hukuki yollara başvuracağını açıklarken, o günden bu yana taraftarlar da yönetimin arkasında. Şampiyonluk yolundaki son 8 hafta öncesi takımın konsantrasyon problemi yaşamasından endişe eden Galatasaraylılar, yarınki kupa maçında Aslantepe’de adeta gövde gösterisi yapacak. Malatyaspor ile oynanacak yarı final mücadelesinin biletlerine büyük ilgi gösteren Galatasaraylılar, sosyal medyada da ‘gelmeyen, biletini devretsin’ kampanyasını sürdürüyor. Türk Telekom Stadı’nda yaklaşık 40 bin Aslan olması bekleniyor. Öte yandan pankart hazırlığında da bulunan taraftarların ‘seçimle gelen, seçimle gider’ yazılı dev bir pankartı tribüne asacağı öğrenildi.