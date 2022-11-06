Aslantepe doldu taştı! İşte taraftar sayısı

Galatasaray taraftarı, Beşiktaş derbisine yoğun ilgi gösterdi. Nef Stadyumu’nu tamamen dolduran Sarı-Kırmızılı taraftarlar, mücadele öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarını derbiye hazırladı. Maç boyunca hem görsel şovlar hem de bir an bile susmadan bir kez daha Aslantepe’yi karnaval yerine çeviren futbolseverler geceye damga vurdu. Derbi biletlerini satışa çıktığı andan itibaren saniyeler içerisinde tüketen Galatasaraylı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği müsabaka bu sezonun en yüksek seyirciye sahne olan maçıydı.

Kulüpten taraftara teşekkür

Taraftarın bu ilgisine kulüp de kayıtsız kalmadı. Sarı-Kırmızılı kulüp maç öncesinde statta tek boş koltuk bırakmayan taraftar için teşekkür mesajı yayınladı. Açıklamada, “Her zaman olduğu gibi yine takımımızın yanında olan büyük Galatasaray taraftarına teşekkürler” ifadelerine yer verildi.

Sürpriz misafir Jesus

Dev derbiyi izleyenler arasında sürpriz bir isim de vardı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, dev maçta tribündeydi. Galatasaray ve Beşiktaş’ın kozlarını paylaştığı mücadeleyi locadan takip eden Portekizli teknik adam, rakiplerini yerinde analiz etti. Perşembe günü Avrupa maçına çıkan, önceki günü dinlenerek geçiren Jorge Jesus, şampiyonluk yarışındaki rakiplerini izlerken zaman zaman notlar da aldı.

Aslantepe'de 50 binlik şölen!

Nef Stadı'nda dün akşam oynanan ve nefes kesen Galatasaray-Beşiktaş derbisi yoğun ilgi gördü. Taraftarların akın etti karşılaşmayı tam olarak 49 bin 973 taraftar izledi ve bu sayı Sarı-Kırmızılılar'ın bu sezonki en yüksek izleyici sayısı oldu.







