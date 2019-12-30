Aslan'ın yeni transferi İstanbul'da
SON DAKİKA HABERİ Galatasaray devre arasında kadrosuna katacağı konuşulan oyunculardan birini İstanbul'a getirdi. Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in oyuncusu Marcelo Saracchi'nin sağlık kontrolünden geçirildiği bilgisine ulaşıldı.
SON DAKİKA Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katacağı oyunculardan birini İstanbul'a getirdi. Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in sol kanat savunucusu Saracchi'nin Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildiği bilgisine ulaşıldı.
Saracchi bu sezon 7 maça çıktı
Uruguaylı savunma oyuncusu bu sezon resmi maçlarda RB Leipzig forması 7 kez giymiş ve 1 gol atmıştı. 1998 doğumlu oyuncu geçtiğimiz sezon Almanya'ya River Plate takımından transfer olmuştu.
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FANATIK.COM.TR / YAKUP ÇINAR