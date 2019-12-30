SON DAKİKA Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katacağı oyunculardan birini İstanbul'a getirdi. Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in sol kanat savunucusu Saracchi'nin Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildiği bilgisine ulaşıldı.

Saracchi bu sezon 7 maça çıktı

Uruguaylı savunma oyuncusu bu sezon resmi maçlarda RB Leipzig forması 7 kez giymiş ve 1 gol atmıştı. 1998 doğumlu oyuncu geçtiğimiz sezon Almanya'ya River Plate takımından transfer olmuştu.

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FANATIK.COM.TR / YAKUP ÇINAR