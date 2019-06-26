Aslan’dan Tetteh çıkarması

Benjamin Tetteh’in transferini devre arasında gerçekleştiremeyen Galatasaray, teknik patron Fatih Terim’in talebi üzerine görüşmeleri hızlandırmaya karar verdi. Tecrübeli hocanın, sezon sonuna doğru ismini vererek, transferini ne kadar çok istediğini işaret ettiği Tetteh’le bir süredir görüşmelerde bulunan Sarı-Kırmızılılar, bonservis konusunda pozitif bir adım atabilmiş değil. Bu nedenle Galatasaray Yönetimi’nin, önümüzdeki günlerde Çekya’ya temsilci göndererek, bonservis pazarlıklarını somut bir platforma taşımayı planladığı belirtiliyor.

8 milyondan, 4 milyona...

Sarı-Kırmızılılar, 8 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli belirleyen Sparta Prag’ı ikna ederek, rakamı 4 milyon Euro seviyesine çekmeyi hedefliyor. 21 yaşındaki Ganalı golcünün, Galatasaray’a gelerek Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istemesi ise Cim Bom’un elini güçlendiren en kritik detay olarak öne çıkıyor.

Metin Karabaş