Aslan’dan ikinci yabancı transfer

Galatasaray Doğa Sigorta, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Geçen hafta oyun kurucu bölgesine ABD’li Alex Hamilton’ı kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar ikinci yabancı transferini de açıkladı. Aslan daha önce Türk Telekom’da forma giymiş, ABD’li şutör oyun kurucu R.J. Hunter ile 1 yıllığına anlaştı. Sarı-Kırmızılılar coach Ertuğrul Erdoğan’un sözleşmesini uzatmasının ardından yerli oyuncu transferinde de Barış Ermiş, Ragıp Berke Atar ve Eray Aydoğan’ı kadrosuna dahil etmiş; iç transferde ise Ayberk Olmaz ve Caner Erdeniz ile sözleşme yenilerken Göksenin Köksal ile Yiğit Arslan’ın da kadrosunda tuttuğunu açıklamıştı.