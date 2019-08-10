Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya ekibi Fiorentina ile oynayacağı hazırlık maçı için dün saat 12.00’de Bologna’ya gitti. Sarı- Kırmızılılar buradan kara yoluyla Floransa’ya geçti ve otelde kampa girdi. Galatasaray bugünkü antrenmanını İtalya’da gerçekleştirip yarın Fiorentina ile kozlarını paylaşacak. Artemio Franchi Stadı’ndaki mücadele saat 22.00’de başlayacak. Galatasaray böylece hazırlık sürecini tamamlayacak ve ligin ilk haftasındaki Denizlispor karşılaşması için Türkiye’ye dönecek.

Fatih hocanın eski takımı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Kupası’nı kazanmasının ardından İtalyan ekibi Fiorentina’nın başına geçmişti. Tecrübeli teknik adam, buradan sezonu bitirmeden ayrılsa da başarılarıyla kendini gösterip, daha sonra Milan’ın teknik patronu olmuştu. Takımı İtalya Kupası’nda finale kadar taşıyan Fatih hoca, kulübün patronuyla yaşadığı sorunlar sebebiyle sezonu tamamlayamadı. Terim, eski takımına karşı galibiyet peşinde.

23 oyuncuyla İtalya’ya

KALECİLER: Muslera, Batuhan Şen,Okan Kocuk

DEFANS: Ahmet Çalık, Linnes, Ömer Bayram, Mariano, Luyindama,Marcao, Nagatomo

ORTA SAHA: Seri, Selçuk, Belhanda, Babel, Donk, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Atalay Babacan, Feghouli, Emre Mor

FORVET: Adem Büyük, Mitroglou, Diagne