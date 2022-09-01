Fransa Lig 1 ekibi Marsilya’da mutsuz olan Cengiz Ünder için Galatasaray ’ın ısrarı devam ediyor. 25 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak için yaptığı birkaç temastan olumsuz yanıt alan Aslan, Türkiye’de 8 Eylül’e kadar devam eden transfer döneminin avantajını 1 haftalık süreçte kullanmaya çalışacak. Avrupa’da transfer döneminin tamamlanması sebebiyle elinde fazla seçenek de kalmayan Milli kanat oyuncusuyla yakın süreçte tekrar bir araya gelecek olan Galatasaray Yönetimi, önce Cengiz’i ardından Marsilya’yı ikna etmenin hesaplarını yapıyor.

Değeri 22 milyon Euro!

22 milyon Euro’luk piyasa değeri bulunan Cengiz Ünder, daha önce; Roma ve Leicester gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde de forma giymişti. Türkiye’de Başakşehir ve Altınordu’da görev yapan Cengiz, A Milli Takımımız’ın en önemli isimleri arasında yer alıyor.



