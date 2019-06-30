Aslan’da yüzler gülüyor

32 yaşındaki forvet Ryan Babel, 31 yaşındaki hücum oyuncusu Adem Büyük ve 19 yaşındaki Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor, artık Galatasaray forması giyecek.

Önceki akşam açıklanan bu transferler, Galatasaray’ın 4 Temmuz’da başlayacak olan idmanlarına katılacak. Bu üçlüye en kısa zamanda Yusuf Erdoğan ile Şener Özbayraklı transferlerinin de eklenmesi bekleniyor. Resmi imzayı atan isimlerden Babel yıllık 2.5 milyon Euro, Adem yıllık 3.5 milyon Lira, Ozornwafor ise 100 bin Euro kazanacak. Üç oyuncu da Florya Metin Oktay Tesisleri’ni gezerek teknik direktör Fatih Terim’le tanıştı.