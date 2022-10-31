Moritz Volz, maçların analizini yapıp bunlarla ilgili rapor hazırlıyor. Milliyet'in haberine göre; İyi bir raporlamacı olarak bilinen 39 yaşındaki antrenörün bu becerisinde, Times gazetesinde yazarlık yapmış ve kitap yazmış bir isim olması gibi geçmiş deneyimlerinin önemli bir payı bulunuyor.

ARSENAL VE FULHAM'DA OYNADI!

Entelektüel kapasitesi yüksek bir isim olan, futbolculuğu döneminde uzun yıllar Arsenal ve Fulham gibi takımlarda top koşturan Volz’un İngiltere deneyimini anlattığı bir kitabı bulunuyor.









GENÇLERE ÖZEL İLGİ

Moritz Volz, antrenman tekniklerine de hakim bir isim... Yapılacak çalışmaların programlanmasında görev alıyor. Genç futbolcularla özel olarak ilgileniyor, onların saha içi ve dışı problemlerine odaklanıyor. Takımdaki genç oyuncuların kendilerini geliştirmesi ve eksiklerini gidermesi için programlar uyguluyor.









PERFORMANS ARTIRIYOR!

İronik ve parlak zekasıyla insanları güldüren bir karaktere sahip olan Volz, aynı zamanda insanların konuları tartışması, konuşmasına uygun ortamlar hazırlıyor, peşinen kabullenmelerden hoşlanmıyor. Performans artırıcı teknikler uygularken, oyuncu izleme ve yeni isimlerin keşfedilmesinde de geçmiş tecrübeleri nedeniyle katkı sağlaması bekleniyor.