Aslan'da 7 eksik

Sarı-Kırmızılı ekipte, Fernando, Donk, Ndiaye ile Serdar Aziz cezaları, Emre Akbaba, Belhanda ve Sinan Gümüş de sakatlıkları sebebiyle, bugünkü Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer almıyor.

08 Aralık 2018, Cumartesi 07:14
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Aslan'da 7 eksik

Galatasaray’da eksik oyuncuların sayısı bir türlü azalmak bilmiyor... Cim Bom, Rize karşısına da 7 önemli eksikle çıkacak. Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba, sakatlıkları sebebiyle ilk yarıyı kapatmıştı. Aslan’da ayrıca Fernando sarı kart, Serdar Aziz kırmızı kart cezalısı. Bununla birlikte Donk ve Ndiaye’nin Fenerbahçe derbisinden kalan cezaları devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim ile yardımcısı Hasan Şaş da, bu karşılaşmada takımın başında yer alamayacak, soyunma odasına giremeyecek ve maç sonrasında basın toplantısına katılamayacak.

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