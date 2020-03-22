İnsan sağlığını göz önünde bulundurarak, maçların ertelenmesi sürecinde yoğun çaba harcayan Galatasaray cephesinde, corona virüsü salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Futbolculara evden çıkmamaları konusunda telkinde bulunulurken, hem teknik ekip hem de sağlık heyeti tarafından sıkı bir takip süreci başladı. Kulüp doktorları, hem futbolculardan hem de aile bireylerinden günlük olarak ateş ölçüm sonuçlarını talep ediyor. Bu raporlar düzenli bir şekilde kıyaslanarak herhangi bir olumsuz gelişme olup olmadığı inceleniyor. Sarı-Kırmızılı oyuncular herhangi bir sağlık şikayeti olduğunda da vakit kaybetmeden kulüp doktorlarına iletmeleri gerektiğiyle ilgili sık sık uyarılıyor.

Antrenman verileri de takipte

Doktorlar sağlık konusunda uyarılar yaparken, teknik ekip de fiziksel takipte. Süper Lig'e verilen arada oyuncuların kondisyon ve güç açısından geride kalmasını istemeyen Sarı-Kırmızılılar, her isme özel bireysel program hazırlamıştı. Futbolcuların evlerinde yaptıkları antrenmanların verileri de her gün sonunda teknik heyete iletiliyor. Bunlar da birer rapor halinde teknik patron Fatih Terim’in önüne getiriliyor. Erteleme sona erdiğinde takım antrenmanı da işte bu veriler doğrultusunda düzenlenecek ve gerekirse yine isme göre farklı çalışma programları uygulanacak.

Oyuncu ve eşlerinden teşekkür

Başta Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim olmak üzere, Sarı-Kırmızılı kulübün salgın sürecinde göstermiş olduğu hassasiyet, sporcular ve eşlerini çok memnun etmiş durumda. Tecrübeli hocanın arayıp kendileriyle ilgilenmesiyle güven duygusunu hisseden futbolcu eşlerinin, Terim’e teşekkür ettikleri öğrenildi. Futbolcular da hocalarının kendilerine sahip çıkmasından duydukları memnuniyeti sık sık dile getiriyorlar.





Metin Karabaş