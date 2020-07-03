Pandemi sonrası müthiş bir başlangıç yapan ve üst üste oynadığı Göztepe ile Fenerbahçe maçlarını kazanan Trabzonspor, özellikle Sörloth-Ekuban- Nwakaeme üçlüsünün uyumuyla fark yarattı. Ancak sonrasında talihsiz sakatlıklar nedeniyle hücum timi bozuldu. Alanya ve Ankaragücü maçlarından Nwakaeme oynayamazken, Ekuban da son Ankaragücü mücadelesini kaçırdı. Sörloth ise ileride yalnız kaldı. Bu üçlü, Galatasaray derbisinde yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

Joao Pereira cezalı

Ekuban’ın sakatlığı iyi. Nwakaeme’nin durumu biraz daha şüpheli olmasına rağmen Nijeryalı yıldız da mutlaka 11’de olmayı hedefliyor. Ankaragücü maçında oyundan çıkmak zorunda kalan Abdulkadir Parmak aynı şekilde göreve hazır. Te k önemli eksik Pereira. Başarılı sağ bek, cezası nedeniyle İstanbul’daki karşılaşmada forma giyemeyecek. Onun yerine Hüseyin, Serkan Asan ve Kamil Ahmet deneniyor. Bu üçlü arasında kesin karar henüz verilmedi.

Ya Ndiaye ya Parmak

Fırtına’nın kilit ismi ise elbette Jose Sosa. Göztepe, Fenerbahçe, Alanya maçlarını kaçırdıktan sonra takıma katılan kaptan, hücum organizasyonlarını yönetecek. Sosa’nın oynamasıyla beraber Sörloth-Ekuban-Nwakaeme üçlüsü daha tehlikeli hale gelecek. Sağ tarafta Abdülkadir Ömür’ün yeri garanti olurken, Sosa’nın yanında ise Ndiaye Parmak ikilisinden biri forma giyecek. Hosseini’nin cezasından stoper tandemini Campi-Da Costa şeklinde kurmayı planlayan teknik direktör Hüseyin Çimşir, solda da elbette Novak’a formayı verecek.

Müthiş üçlüden 35 gol-19 asist

29 hafta attığı 65 golle Trabzonspor ligin en skorer takımı. Bordo-Mavili ekibin kaydettiği gollerin yarısından fazlasında ise bu üçlü var: Sörloth, Ekuban ve Nwakaeme. Sörloth 20 gol, 8 asist, Nwakaeme 11 gol, 8 asist ve Ekuban 4 gol, 3 asistlik performans gösterdi. Müthiş üçlü 35 kez rakip fileleri havalandırırken, toplamda 19 kez gol pası verdiler. Trabzonspor’un 3 yıldızı, ligde tam 5 takımı da geride bıraktı. Sörloth, Ekuban ve Nwakaeme, Ankaragücü (26), Konyaspor (24), Kayserispor (33), Rize (31) ve Denizli’den (29) daha fazla gol attılar.

Sörloth 29 maç 20 gol - 8 asist

Nwakaeme 25 maç 11 gol - 8 asist

Ekuban 17 maç 4 gol - 3 asist

Sörloth, Ekuban ve Nwakaeme’nin 11’de olduğu 7 maçın hiçbirini kaybetmeyen Fırtına, 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.