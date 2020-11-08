Cim Bom'da, Sivasspor karşılaşması öncesi iki sevindirici gelişme yaşandı. Sol üst ön adale grubunda hafif-orta derece zorlanma bulunan Marcao ve sol kasık adale grubunda hafiforta derece zorlanma tespit edilen Marcelo Saracchi, bir süredir takımdan uzaktı. Sakatlıkları bulunan ancak önceki günkü çalışmada takımdan ayrı özel program dahilinde çalışan Marcao ve Saracchi'nin oynayabilecek düzeye geldikleri öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim, dünkü idmanda diğer futbolcularla birlikte antrenmanda yer alan iki önemli ismini, Sivas deplasmanına giden kafileye ekledi. Yiğido'ya karşı Luyindama'nın yanında stoper Marcao, sol bekte de büyük ihtimalle Saracchi olacak.

Falcao ve Muslera yok

Cim Bom'da uzun süredir sakat olan kaleci Fernando Muslera'nın yanı sıra hafta içindeki idmanda sakatlanan ve sağ üst adalesinde zorlanma tespit edilen Radamel Falcao, bu mücadelede takımlarını yalnız bırakacaklar. Cim Bom'un, Sivas kadrosunda ise şu isimler yer alıyor; Fatih Öztürk, Okan Kocuk, Şener, Omar, Taylan, Babel, Belhanda, Etebo, Linnes, Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Luyindama, Saracchi, Emin, Marcao, Emre Kılınç, Arda, Feghouli ve Diagne