Golcü arayışlarını tüm hızıyla sürdüren ve Alan’la anlaştıktan sonra, Demba Ba ve Seleznov gibi tecrübeli santrforları da ikna eden Sarı- Kırmızılılar, daha da iyisini yapabilmek adına temaslarda bulunuyor. Bu doğrultuda bir süredir Falcao ile flört halinde olan Cim Bom’un, şu sıralarda sponsor arayışında olduğu ortaya çıktı. Oyuncunun Türkiye haklarını elinde bulunduran menacerin, sosyal medya hesabından attığı mesajda, Ocak ayında bombanın patlayacağı yönündeki ifade, taraftarları şimdiden heyecanlandırmış durumda.

Ayrılık sinyali verdi

İddiaya göre Galatasaray, Radamel Falcao’yu 1.5 sezonluğuna kiralamak istiyor. 32 yaşındaki forvetin, Monaco’daki yıllık kazancı 9 milyon Euro seviyesinde. Dolayısıyla yönetim, ancak bu maaşı büyük ölçüde karşılayacak bir sponsor bulduktan sonra, Kolombiyalı yıldızı Türkiye’ye getirebilecek. Falcao’nun geçtiğimiz günlerde, Monaco’da çok fazla sayıda genç oyuncuyla mücadele ettiklerini ve bu yüzden son sıralardan çıkamadıklarını belirterek, ayrılık sinyali vermesi de iddiaları güçlendiriyor.

Alan'la birlikte oynayabilirler

Eğer Falcao transferinde olumlu gelişmeler kaydedilirse, Sarı-Kırmızılı takım sezonun ikinci yarısında forvet hattında Alan - Falcao ikilisiyle sahaya çıkabilir. Galatasaray Yönetimi, Brezilyalı forvetle de anlaşma sağlamıştı ve şu sıralarda 19 Ocak’ta bitecek olan kontratın fesih tarihini öne çekmeye çalışıyor. Cim Bom böylece, Alan’ı bonservis ödemeden, Falcao’yu da yalnızca kiralama bedeli vererek kadrosuna katabilir.