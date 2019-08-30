Aslan zoru sever!

Yıllardır transfere harcanan milyarlarca Euro... Tek amaç Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak. PSG, bu uğurda dünyaca ünlü teknik adamları göreve getirdi, transfer rekorları kırdı Neymar, Mbappe başta olmak üzere sayısız yıldıza imza attırdı. Ancak ne yaptıysa olmadı. Fransa’da rakipsiz olan PSG yola yine Şampiyonlar Ligi için çıkıyor. Ancak geçmiş yıllara oranla bu konuda çok da iddialı oldukları söylenemez. Yine de Avrupa’nın en güçlü takımlarından biri oldukları gerçek. En büyük sorunları ise geleceği belirsiz Neymar...

Real Madrid, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda hayal kırıklığı yarattı. Başkan Perez, ciddi bir yapılanmaya giderek transfere tam 305 milyon Euro harcadı. En önemli transfer Chelsea’den gelen Eden Hazard oldu. Manchester United’lı Paul Pogba ile gruptaki rakip PSG’li Neymar da hâlâ transfer hedefi konumunda. Başkan Perez, Zidane ile yaşanan krizde Bale’in tarafında yer aldı. Fransız teknik adamın yerine Mourinho’nun getirileceği iddiaları var.

Belçika ekibi, 3. torbadan kuraya katılsa da grubun en zayıf halkası olarak görülüyor. Ancak kesinlikle hafife alınacak bir takım değiller. Denis, Diatta, Okereke, Openda, Tau gibi süratli oyuncularıyla direkt kaleye yönelen oyun stilleri, Galatasaray’a ters gelebilir. Orta sahada da Vanaken, Vormer ve Ritz gibi pas özellikleri yüksek isimlere sahipler. 24.2 yaş ortalamasıyla Şapmiyonlar Ligi’nin en genç takımlarından biri konumundalar. Ancak kalede 6 sene Liverpool’da görev yapan tecrübeli Simone Mignolet var. Gruplara gelirken Ukrayna devi Dinamo Kiev ile Avusturya ekibi LASK Linz’i elediler. Club Brugge, PSG ve Real Madrid’in olduğu grupta doğrudan üçüncülüğe yönelip, Aslan’a karşı farklı bir motivasyonla çıkabilir.