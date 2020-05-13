Aslanpençesi bir tür çalı benzeri bir bitkidir. Bu bitkiden hem aslanpençesi çayı hem aslanpençesi yağı hem de aslanpençesi kremi elde edilir. Genellikle de aktarlarda bu bitkinin çay şeklinde kurutulmuş halini bulabilirsiniz.

Aslan pençesi bitkisi nedir?

Gülgiller familyasına ait olan aslanpençesi bitkisi, dağlık alanlarda yetişen bir bitki türüdür. Genellikle nemli ve dağlık alanlarda tüylü bir yapıda yetişirler. Bitkinin genel yapısına bakıldığında ise ot ve çalı benzeri bir tür şeklindedir. Avrupa toplumunda pek çok halk bu bitkiyi bir ilaç olarak kullanmaktadır.

Yabancı kaynaklarda bu bitkinin adı “kadın pelerini” olarak geçmektedir. Bunun sebebi ise bitkinin pelerine benzeyen yapraklarının olmasıdır. Yüzyıllar boyunca özellikle Almanya ve İsveç gibi ülkelerde yaralar üzerinde kanı durduran ve kanı pıhtılaştıran bir ilaç olarak kullanılmıştır.

Aslan pençesi faydaları neler?

Aslan pençesi bitkisi pek çok hastalıkta bir ağrı kesici olarak kullanılır. Bu açıdan özellikle ağrı ve enfeksiyon durumlarında kullanılan ve faydalı olan bir bitkidir. Aslanpençesi bitkisinin yani çayının faydaları arasında şunlar sıralanabilir;

- Özellikle kadınların regl dönemlerinde bir ağrı kesici özelliği gösterir.

- Çok fazla adet kanaması olan kadınlarda bu rahatsızlığın hafifletilmesinde kullanılır.

- Sancı ve şiddetli ağrıların giderilmesinde faydalıdır.

- Adet dönemlerinin düzenlenmesini sağlar.

- Vajinal enfeksiyonların çözümü için tercih edilir.

- Bir krem ya da merhem olarak kullanıldığında ise yaralanma ve doku zedelenmelerinin giderilmesinde kullanılır.

- Egzama tedavisinde aslanpençesi bitkisinin önemi oldukça fazladır.

- Boğaz ve ağız enfeksiyonlarının giderilmesinde tercih edilir.

- Diş ve ağız içi temizliğinde de etkilidir.

- Diş ve ağız gargarası yapılacaksa aslanpençesi çayından yararlanılır.

Aslan pençesi çayı neye iyi gelir?

Aslan pençesi bitkisi hem çay hem de merhem yani krem olarak kullanılabilir. Fakat aslanpençesi çayı özellikle pek çok fayda ile beraber sağlık açısından bazı rahatsızlıkların giderilmesine yardımcı olur. Aslanpençesi çayı çoğu zaman kadınlar tarafından kullanılır. Çünkü bu çayın hem ağrı kesici özelliği bulunmakta hem de rahatlatma etkisi göstermektedir. Aslanpençesi çayının sağlık açısından faydaları;

- Regl dönemlerinde şiddetli ağrıların giderilmesinde etkilidir.

- Özellikle vücuda giren kramp ve sancıların hafiflemesine yardımcı olur.

- Miyom tedavisinde etkilidir.

- Sıyrık ve deri yaralanmalarının daha kısa zamanda iyileşmesini sağlar.

- Çay şeklinde tüketilen aslanpençesi, mide bulantılarını giderir ve mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

- Diş ve ağız içi gargarası olarak kullanılır.

- Diş etlerindeki plakların oluşumunu engeller ve ağız içini temizler.

- Diş ve ağızda bulunan enfeksiyonların giderilmesine yardımcı olur.

- Sindirim sisteminin daha düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

- Bağırsakla ilgili problemleri giderir.

- Uykusuzluğa ve strese iyi gelir.

- Aslanpençesi çayı içerisinde antioksidan barındıran bir çaydır. Bu özellik sayesinde kilo vermeye de yardımcı olur.

- Sürekli kullanım söz konusu olduğunda cilt düzeyindeki deformasyonları da giderir. Özellikle kırışıklıklar konusunda etkileri fazladır.

- Ciltte görülen kızarıkların ve egzama halinin giderilmesinde kullanılır.

Aslan pençesi çayı özellikle saç derisine ve saç köklerine çok iyi gelmektedir. Saça uygulanan Aslanpençesi ile saç köklerinizin güçlenmesini sağlayabilirsiniz. Bununla beraber saçlarınız daha hızlı uzar ve daha sağlıklı görülür. Bu faydalardan yararlanmak için öncelikle Aslanpençesi çayını düzenli olarak tüketebilirsiniz. İsterseniz bu faydayı en kısa zamanda yaşamak için aslan pençesini doğrudan saçlarınıza da masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

Bir miktar aslan pençesi çayını önce soğutmalısınız. Ardından ılık bir şekilde bu çayı saçlarınıza dökerek, masaj yapmalısınız. Masaj yaparken tüm çayın saç diplerinize ulaştığından emin olun. Yaklaşık bir saat kadar çayı saçınızda bekledikten sonra durulayın. Bu uygulamayı haftada 1 ya da 2 defa yaparak saç diplerinizin daha sağlam olduğunu ve saçlarınızın daha sağlıklı uzadığını görebilirsiniz.



