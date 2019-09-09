Aslan için çift forvet iddiası

2011-2013 sezonları arasında tarihinin en iyi dönemlerinden birini yaşayan Galatasaray, sadece ligdeki başarısıyla sınırlı kalmamış ve Avrupa’nın en iyi takımları arasına yeniden adını yazdırmıştı.

O dönem takımın başında yer alan teknik direktör Fatih Terim, sahaya genellikle çift forvet ile çıkarak ne kadar cesur bir takım oluşturduğunu gözler önüne sermişti. Şimdi ise yeniden flaş bir iddia ortaya atıldı. Falcao ve Andone’nin kadroya katılmasının ardından ‘İmparator’ lakaplı hocanın, yeniden çift forvete dönebileceği öne sürüldü.