Süper Lig 'de düşme hattının sadece 3 puan üstünde yer alan Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. 8 numara transferi için eski oyuncusu Gedson Fernandes'i tekrardan kiralamak isteyen ve bu doğrultuda Portekiz ekibi Benfica'yla yaptığı görüşmelerde büyük aşama kaydeden Sarı-Kırmızılılar, 6 numara için de listenin ilk sırasına Victor Wanyama'yı yazdı.

Hürriyet'in haberine göre; UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 Turu'na kalan Galatasaray hem Kupa 2'de yoluna devam etmek hem de Süper Lig'de üst sıralara tırmanmak adına Kenyalı oyuncunun transferinde ısrarcı. Bonservisi MLS ekibi Montreal Impact'te olan 30 yaşındaki ön libero için yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği kaydedildi.

Yıl sonuna kadar Montreal'le sözleşmesi bulunan Wanyama kariyerinde daha önce Celtic, Southampton ve Tottenham gibi ekiplerin formasını giydi. Yıldız oyuncu için toplamda 30 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.