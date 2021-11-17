Madagaskar ile Tanzanya arasında oynanan ve 1-1 berabere biten Dünya Kupası Elemeleri maçı sonrası Madagaskar ordusunun askerleri, Tanzanya Milli Takımı'nın oyuncularının bulunduğu otele baskın düzenledi. Baskının nedeninin Tanzanya Milli Takımı'nda koronavirüse yakalanan oyuncuların olduğu belirtildi. Koronavirüse yakalanan oyuncuların ise Aishi Salum Manula, Bakari Mwamnyet ve geçtiğimiz yaz aylarında Fenerbahçe 'den Royal Antwerp'e kiralanan golcü Ally Samatta olduğu ifade edildi.

Sport Tanzanya sayfasında yer alan habere göre; Madagaskar orudusu askerlerinin, otele baskın düzenlemesinin amacı Tanzanya Milli Takımı'nda koronavirüse yakalanan oyuncuların olduğu belirtildi. Koronavirüse yakalanan oyuncuların ise Aishi Salum Manula, Ally Samatta ve Bakari Mwamnyet olduğu ifade edildi. Tanzanya Futbol Federasyonu da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, askerlerin oyuncuların kaldığı otele silahla girdiği ve oyuncuların kapısının önünde beklediklerini söyledi.

Belçika basınında yer alan haberlere göre ise; Samatta'nın da otelde mahsur kaldığı ve Belçika'ya geri dönemediği ifade edildi. 28 yaşındaki oyuncunun Belçika'ya geri dönmeden önce koronavirüs testine girmesi gerekiyor. Eğer her şey yolunda giderse Tanzanyalı forvet Belçika'ya geri dönebilecek.







